Slušaj vest

Porodica Prekazi objavila je vest o smrti poznatog glumca i reditelja Sadedina Prekazija. Sahrana preminulog glumca će se obaviti sutra na groblju Dragodan u 12:00 sati, a opelo će se održati 3 dana nakon sahrane u hotelu Grand u Prištini, prenosi gazetaexpress.

Prenosimo saopštenje u celosti:

Obavještenje o smrti!

Sa dubokom tugom obaveštavamo porodicu, prijatelje i voljene da je naš najdraži prijatelj, Sadedin Prekazi, preminuo jutros. Pokojnik je bio predani glumac i reditelj, koji je svojim talentom, strašću i skromnošću ostavio dragocene tragove u umetnosti i u srcima svih koji su ga poznavali. Pored doprinosa sceni, bio je i uzoran čovek, voljeni otac i odani deda, koji je živio dostojanstveno, s dobrotom i ljubavlju prema svojoj porodici.

Sahrana će se održati sutra u vreme ručka (12:00) na groblju Dragodan. Komemoracija će se održati 3 dana nakon sahrane u hotelu Grand u Prištini (ponedeljak - sreda, od 09:00-17:00). Ožalošćeni, porodica Prekazi.

Sadedin Prekazi je rođen 1947. godine u Kosovskoj Mitrovici, Kosovo, Jugoslavija. On je glumac i reditelj, poznat po I ikuri (1980), Te suve me ne (2000) i Kur pranvera vonohet (1980).

(Kurir.rs/Telegraf)