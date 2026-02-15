Slušaj vest

Specijalna projekcija filma "Vetre, pričaj sa mnom“reditelja Stefana Đorđevića održana je u petak, 13. februara u bioskopu Zvezda u Boru, uz prisustvo ekipe filma i snažan,emotivan prijem publike.

Nakon velikog međunarodnog uspeha, film je pred domaćom publikom prikazan upravo u gradu u kojem je sniman - gradu koji za autora i njegovu porodicu nosi snažno lično i emotivno značenje.

Foto: Ana Jovanovski Tebrizam

"Sinoć je bilo posebno veče. Film su prvi put zajedno pogledali najbliži Neci. Bila je to emotivna projekcija, ispunjena bliskošću i ljubavlju. Za sve nas, to je bio važan trenutak susreta sa sećanjima“, izjavila je ekipa filma.

Projekcijama u Nišu i Boru započet je domaći bioskopski život ovog višestruko nagrađivanog ostvarenja (u distribuciji MegaCom Filma).

Foto: Ana Jovanovski Tebrizam

Inspirisan ličnim iskustvima reditelja, film prati Stefana koji se, prvi put nakon smrti majke Nece, vraća kući kako bi sa porodicom proslavio bakin rođendan. Vođen željom da završi film o majci i da pomogne povređenom psu, njegov povratak prerasta u putovanje ka isceljenju.

Foto: Ana Jovanovski Tebrizam

U filmu igraju članovi rediteljeve porodice, koji zajedno rade na završetku radova na Necinoj kamp-prikolici. Uloge tumače: Negrica Đorđević, Stefan Đorđević, Boško Đorđević, Đorđe Davidović, Budimir Jovanović, Ljiljana Jovanović, Marina Davidović, Vidak Davidović, Ana Petrović, Jana Mihajlović, Jakov Mihajlović i pas Lija.

Foto: Ana Jovanovski Tebrizam

"Vetre, pričaj sa mnom“ nastao je u koprodukciji Srbije, Slovenije i Hrvatske. Film je producirala Dragana Jovović, za producentsku kuću Non-Aligned Films. Pored nje, producenti su i Stefan Ivančić, Ognjen Glavonić i Stefan Đorđević (Katunga), a koproducenti Vanja Jambrović (Restart, Hrvatska), Jožko Rutar (SPOK Films, Slovenija) i Miha Černec (Staragara, Slovenija).

Foto: Ana Jovanovski Tebrizam

Film je do sada osvojio brojne nagrade širom sveta: Glavnu nagradu za najbolji film na Bolzano Film Festivalu Bozen (BFFB) u Italiji, nagradu za najbolji međunarodni dugometražni film na Guanajuato International Film Festivalu (GIFF) u Meksiku, kao i Glavnu nagradu na 31. Sarajevo Film Festivalu. Dobitnik je i East of Europe nagrade na CineFest Miskolc festivalu u Mađarskoj, dok je direktor fotografije Marko Brdar nagrađen za najbolju kameru na Međunarodnom filmskom festivalu na Kipru (CYIFF). Film je, takođe, osvojio Vanguard nagradu na Međunarodnom filmskom festivalu u Vankuveru, jednom od najznačajnijih festivala u Kanadi, nagradu za najbolji film na Valdivia International Film Festivalu u Čileu, kao i specijalno priznanje na Lima Alterna Međunarodnom filmskom festivalu u Peruu. Vetar je dobitnik nagrade Grand Prix na CinEast festivalu u Luksemburgu, kao i nagrade za najbolji film na 23. Zagreb Film Festivalu. Na 31. Festivalu autorskog filma, reditelj filma nagrađen je za najbolju režiju, čime je zaokružen bogat festivalski put filma u 2025. godini.

Video: Premijera filma "Saučesnici"