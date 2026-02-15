Slušaj vest

U Etnografskom muzeju u Beogradu otvorena je izložba koja prikazuje jedinstvenu minđušu srpskog plemstva iz doba Nemanjića, a priređena povodom obeležavanja Sretenja, Dana državnosti Republike Srbije.Izložba je besplatna za sve posetioce od 14. do 17. februara, a muzej će tih dana raditi od 10 do 20 časova.

Foto: Etnografski muzej

Izuzetno retka minđuša iz XIV veka, iz Etnografske spomen-zbirke Hristifora Crnilovića, nakon više od pet decenija ponovo će se naći pred publikom. Ovaj dragoceni predmet pripadao je srpskom plemstvu i predstavlja reprezentativan primer srednjovekovnog nakita, vrhunske izrade i prefinjene estetike.

Posetioci će imati priliku da vide i odštampane prikaze fresaka iz crkve Bogorodice Odigitrije u Pećkoj patrijaršiji i crkve Bogorodice Ljeviške u Prizrenu, na kojima je sveta Nedelja (Kirijakija) predstavljena sa minđušama koje odgovaraju tipu izloženog primerka. Postavka je dodatno upotpunjena kaligrafskim radovima polaznika Škole kaligrafije, koji svedoče o trajnoj inspiraciji kulturnim nasleđem.

