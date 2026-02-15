Slušaj vest

Na Dan zaljubljenih je u bioskope stigla dugoiščekivana filmska adaptacija romana "Orkanski visovi", s Margo Robi i Džejkobom Elordijem u glavnim ulogama. I pre premijere bilo je jasno da film neće proći nezapaženo - najavljivane su brojne provokativne scene, što je dodatno podiglo interesovanje publike.

Dok su neki gledaoci oduševljeni upravo tim segmentom filma, drugi smatraju da je erotičnost preterana i da zasenjuje samu radnju. Šon Edvards s Fox 4 Kansas City-ja film je nazvao "jedinstvenim i originalnim remek-delom", ali nisu svi delili njegovo oduševljenje. Pojavile su se i kritike koje tvrde da se priča "gubi" među "svim tim strastvenim scenama".

Oglasila se Robi

U odbranu filma stala je Margo Robi, koja je za britanski Vogue istakla da su "Orkanski visovi", u svojoj suštini, "velika epska romansa". "Svi su očekivali da će film biti vrlo, vrlo razvratan. Mislim da su se ljudi iznenadili", rekla je glumica.

"Ne kažem da nema seksualnih elemenata i da nije provokativan - definitivno jeste - ali više je romantičan nego provokativan. Ovo je velika, epska romansa. Prošlo je toliko vremena otkad smo imali takav film - možda 'Beležnica', pa i 'Engleski pacijent'. Morate da se vratite decenijama u prošlost", dodala je.

Robi je opisala i snažan emocionalni utisak koji film ostavlja na gledaoce: "To je onaj osećaj kad vam se grudi šire ili kao da vas je neko udario u stomak pa ostanete bez vazduga. To je potpis rediteljke Emerald. Bilo da se radi o uzbuđenju ili odbojnosti, njena supermoć je da izazove fizičku reakciju."

Glumica je navela da adaptacija omiljenog književnog klasika uvek izaziva podijeene reakcije, ali je poručila da se u takvim situacijama ne treba obazirati na kritike. "Jednostavno ne smete da slušate buku, već morate da verujete da je ono što puštate u svet nešto što će ljudi prihvatiti", zaključila je.

64% na Rotten Tomatoes-u

Predviđa se da će film ostvariti veliki finansijski uspeh - očekuje se zarada od oko 50 miliona dolara tokom prvog vikenda prikazivanja u Sjedinjenim Američkim Državama.

Kritike su zasad podeljene. Na Rotten Tomatoes-u film trenutno ima ocenu od 64 odsto na osnovu 228 recenzija. Među najpozitivnijima ističe se ona Niki Gemell za The Australian, koja je filmu dala pet zvezdica i napisala da je rediteljka "'Orkanskim visovima' udahnula život iz najdubljih strasti". Dodala je: "Film je toliko zaigrano moćan da utroba može da vam se rastopi dok ga gledate."

S druge strane, Piter Bredšo iz The Guardiana bio je znatno oštriji. Film je ocenio dvema zvezdicama, nazvavši ga "kvazi-erotičnim i pseudo-romantičnim", te "klupskom večeri lažnih emocija".

Jedno je sigurno - "Orkanski visovi" nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Dok jedni hvale hrabrost i strast, drugi smatraju da je erotičnost nepotrebno naglašena.

