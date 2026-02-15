Čuvena serija "Vuk Karadžić", kako je ranije najavljeno, trebalo je da bude na Prvom programu RTS-a u nedelju, 15. februara od 17:25. Ipak, do toga neće doći. Ovim povodom se oglasio RTS saopštenjem.

"Veliku pažnju javnosti je izazvala najava druge epizode serije “Vuk Karadzić” koju RTS emituje sutra na Prvom programu. navodi se u saopštenju RTS-a. Vuk Karadzić je televizijska serija snimljena u produkciji Televizije Beograd 1987.godine povodom dvestote godišnjice od njegovog rođenja. Seriju je režirao Dorđe Kadijević po scenariju književnika Milovana Vitezovića. Ova serija i drugi programski sadržaji sa početka našeg rada, poput čuvene drame "Slučaj iz tramvaja" iz 1978. godine, prolaze proces kompletne digitalne revitalizacije i kolor korekcije što predstavlja ozbiljan, delikatan i zahtevan posao. Vodeći računa o značaju serije “Vuk Karadzić” želeli smo da iskoristimo povod ,obeležavanja Dana državnosti i emitujemo prigodnu ,drugu epizodu pod nazivom “Buna” ,na kojoj je zavrsen proces digitalne restauracije. Ovim činom ,skrećemo i pažnju na značaj javnog servisa koji je posvećen očuvanju filmske i digitalne kulturne baštine na najkvalitetniji način.