U 77. godini života, preminula je istaknuta makedonska i jugoslovenska pozorišna, filmska i televizijska glumica Lenče Delova. Vest je saopštio Dramski teatar, njena matična scena, na kojoj je Delova decenijama nastupala i ostavila neizbrisiv trag.

Sa dubokom tugom i nevericom primili smo vest da je naša draga koleginica i glumica, Lenče Delova, preminula - saopštilo je Dramski teatar.

Njen talenat, toplina i osmeh ostaće zauvek u našim srcima i sećanjima. Pozorište je izgubilo umetnicu, a mi smo izgubili prijatelja i divnu osobu. Počivaj u miru. Iskreno saučešće porodici i voljenima - dodali su.

Lenče Delova rođena je 15. juna 1948. godine u Skoplju, gde je i započela svoju scensku karijeru kao omladinska glumica još 1964. godine. Od 1970. godine bila je stalna članica ansambla Dramskog teatra, u kome je stvarala sve do odlaska u penziju 2013. godine.

Na pozorišnoj sceni ostvarila je bogat opus od preko 60 predstava, tumačeći uloge u klasičnim i savremenim delima, među kojima su „Magbet“, „Višnjik“ i „Čija si“. Pored pozorišta, ostavila je snažan pečat i na filmu i televiziji, sa ulogama u više od 30 ostvarenja, uključujući „Divlje meso“, „Ilinden“, „Solunske patriđe“ i „Pre kiše“.

U svojoj karijeri ostvarila je brojne uloge u Dramskom pozorištu i na televiziji. Osvojila je nagrade: 1978: Nagrada "13. oktobar" za učešće u predstavi "Hamlet" kao lik Ofelije. 1996: Nagrada za najbolje glumačko dostignuće, dodeljena tokom Međunarodnog filmskog festivala "Vojdan Černodrinski" u Prilepu, za ulogu Trajanke u filmu "Ni qar - ni zijjan". 2006: Nagrada "Vojdan Černodrinski" za životno delo.

(Kurir.rs/Telegraf)