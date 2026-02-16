da li ste znali

„Vuk Karadžić“ je televizijska serija snimljena 1987. godine u produkciji Televizija Beograd, povodom dvesta godina od rođenja velikog reformatora srpskog jezika. Režiju je potpisao Đorđe Kadijević, dok je scenario napisao poznati pisac Milovan Vitezović.

Predrag Miki Manojlović kao Vuk

U kultnoj seriji, glavnu ulogu reformatora srpskog jezika tumačio je Predrag Miki Manojlović. Režiser Đorđe Kadijević ističe da je Manojlović izabran ne samo zbog fizičkog izgleda, već i zbog glumačkog talenta.

– On se dvostruko nametnuo. Imao je sličnosti sa Vukom, tu karakteristiku fizionomije i rast, uz veliki glumački talenat i majstorsku šminku. Poseduje nesagledive glumačke kvalitete. Kasnije je i sam izjavio: „Da, ja sam zaista bio Vuk.“ Tokom snimanja stvarao je identifikaciju sa likom, što se videlo pred kamerom – otkrio je Kadijević u emisiji „Sto minuta buke“.

Manojlović je, prema rečima režisera, jedan od onih harizmatičnih glumaca koji su najveću satisfakciju u profesiji doživeli radeći upravo na Kadijevićevim projektima.

Priznanja i značaj serije

Serija Vuk Karadžić Foto: RTS

Serija je osvojila Gran-pri Evrope na festivalu u Rimu i smatra se jednom od najboljih televizijskih produkcija snimljenih na ovim prostorima. Njena popularnost i danas je neosporna, a generacije gledalaca pamte predanost i autentičnost u prikazu života i rada Vuka Karadžića.

Gde i kada gledati

Prema najavi, serija će biti prikazana na RTS – Prvi program. Budući da je otkazano emitovanje druge epizode pod nazivom "Buna" u nedelju 15. februara od 17:25, onda će se prikazivati u ponedeljak, 16. februara, od 23:50.

