Predrag Gaga Antonijević priprema novi istorijski spektakl pod nazivom "Sretenje". Slavni režiser je u razgovoru za Informer potvrdio da će Karađorđa glumiti Nenad Jezdić, a Miloša Obrenovića igraće Vuk Jovanović.

Nakon uspešnih projekata koji su se bavili bolnim temama srpske prošlosti, Antonijević se okreće temeljima moderne srpske države. Film "Sretenje" obuhvatiće period Prvog i Drugog srpskog ustanka, ali sa posebnim fokusom na odnosu Karađorđa i Miloša Obrenovića.

Foto: Kurir / Nenad Kostić

Gaga Antonijević objašnjava da mu je primarni cilj da kroz umetničku viziju ponudi svojevrsno nacionalno pomirenje.

- Glavna ideja mi je bila da njih dvojicu na neki način približim i pomirim. Ove naše današnje Srbije ne bi bilo da nije bilo njih dvojice i da obojica nisu učestvovali u tom procesu. To je zapravo priča "dva u jednom" o našem opstanku - kaže Antonijević za Informer.

On dodaje da film neće imati klasičnu, linearnu strukturu, već će se oslanjati na specifične momente susreta dvojice vođa.

- Opredelio sam se za naraciju koja će kroz određene scene i situacije prikazati kako se ta dva lika suočavaju i ogledaju jedan u drugom. Taj pristup mi je bio najzanimljiviji dok sam pisao scenario - kaže Antonijević.

Jedno od najvažnijih segmenata za svaki istorijski film jeste podela uloga. Antonijević je poverenje ukazao proverenim imenima, ali i mlađim glumcima.

Foto: Marko Karović

- Ulogu Karađorđa tumačiće Nenad Jezdić, dok će se u roli Miloša Obrenovića naći Vuk Jovanović, publici poznat iz filma "Zaspanka za vojnike" - otkriva Antonijević.

Poredeći ovaj projekat sa kultnim televizijskim ostvarenjem Đorđa Kadijevića "Karađorđeva smrt", Gaga napominje da će "Sretenje" doneti značajne promene u karakterizaciji.

- Imali smo nekada sjajan film gde je Aleksandar Berček bravurozno odigrao Miloša Obrenovića, a Marko Nikolić Karađorđa. Međutim, tamo je Karađorđe bio mnogo manje prisutan, lik nije bio razvijen u potpunosti jer je fokus bio na Milošu. Ovog puta ćemo imati možda čak i više Karađorđa, koji će se po prvi put kao kompletan filmski karakter predstaviti publici - kaže reditelj.

Radnja filma biće smeštena u jedan od najburnijih perioda naše istorije. Prema rečima autora, priča prati događaje od same pripreme Prvog srpskog ustanka, pa sve do tragičnog ubistva Karađorđa. Film će biti produkcijski zahtevan, sa scenama koje se odvijaju i van granica Srbije.

Prvi srpski ustanak Foto: Privatna Arhiva

Iako istorijski filmovi često obiluju scenama bitaka, Antonijević naglašava da one neće zaseniti suštinu priče.

- Imaćemo naravno i scene borbi, Boj na Mišaru i druge bitne bitke, ali akcenat neće biti na akciji radi akcije. One nisu primarni razlog pravljenja filma, već okvir za prikazivanje odnosa između Miloša i Karađorđa - objašnjava Gaga.

Uz njih dvojicu, u filmu će se pojaviti i brojne druge istorijske ličnosti, srpske vojvode, ali i njihove supruge, čime će se dobiti šira slika tadašnjeg društva.

Film "Sretenje" iza kojeg stoje Predrag Gaga Antonijević i producent Maksa Ćatović ulazi u fazu realizacije već ovog proleća.

- Snimanje bi trebalo da počne 5. maja. Naš plan i nada je da premijera bude sledeće godine, simbolično, baš na Sretenje - kaže Antonijević.

