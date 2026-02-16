Slušaj vest

Iako je važila za jednu od najlepših žena na prostoru nekadašnje Jugoslavije, život Olivere Katarine nije bio ispunjen isključivo sjajem i luksuzom. Iza uspešne karijere i reflektora krila se i teška borba sa novčanim problemima. U jednom periodu slavna umetnica našla se u situaciji da prodaje sopstvene stvari kako bi obezbedila osnovnu egzistenciju.

Malo je poznato kroz kakve je izazove prolazila tokom godina rada. Kada je zapala u ozbiljnu finansijsku krizu, Olivera je, prema navodima, živela kao podstanar u Beogradu. Dugovi su se gomilali, a računi pristizali, pa je bila primorana da rasproda nameštaj i vredne lične predmete kako bi uspela da izmiri obaveze.

Ponos ispred svega

I u najtežim trenucima ostala je dosledna sebi. Prema pisanju medija, nije želela da traži pomoć od drugih, smatrajući to udarcem na sopstveni ponos. Umesto toga, odlučila je da sama pronađe izlaz iz problema, čak i po cenu da ostane bez imovine. Danas, u devetoj deceniji života, nekadašnja diva živi povučeno i, kako se navodi, "samuje u svoja četiri zida".

Lepota kao teret

Olivera Katarina je svojevremeno otvoreno govorila o tome da joj fizička lepota nije donosila samo privilegije. Dok je boravila u inostranstvu, njen izgled i harizma privlačili su ogromnu pažnju, što je ona opisala kao "vrlo opasno", jer su joj se ljudi često nametali i prilazili bez zadrške.

Neostvarena romansa u Parizu

Jedna od zanimljivijih epizoda iz tog perioda vezana je za njen boravak u Parizu. Tamo joj je, kako je ispričala, udvaranje upućivao riđokosi monarh čije ime nikada nije želela da otkrije, ali je naglasila da je i danas kralj jedne države. Ipak, njegovu pažnju nije prihvatila, preneo je Story.hr.

Razlog za takvu odluku bila je njena velika i prva ljubav - proslavljeni vaterpolo golman Milan Gale Muškatirović, u koga je u to vreme bila iskreno zaljubljena.

