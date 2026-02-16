Slušaj vest

Ljubitelji pop-rok zvuka imaju razlog za zadovoljstvo - legendarni britanski bend Duran Duran najavio je da će ponovo nastupiti u Srbiji. Tačan datum i lokacija koncerta još nisu objavljeni, ali je potvrđeno da je Srbija među zemljama koje će se naći na njihovoj predstojećoj evropskoj turneji. Vest je saopštena putem njihove zvanične stranice na Fejsbuku.

U istoj objavi navedeno je da će bend tokom leta održati tri ekskluzivna nastupa u Italiji - 7. jula u Areni u Veroni, 9. jula u dvorcu Ređa di Kazerta i 11. jula u Vili Manin u Kodroipu. Pretprodaja karata za VIP članove počinje 17. februara, dok redovna prodaja startuje 20. februara. Najavljeno je i skoro otkrivanje dodatnih datuma širom Evrope, uključujući Dansku, Holandiju, Češku, Mađarsku, Bugarsku, Makedoniju i Srbiju.

Počeci benda

Bend Duran Duran osnovan je 1978. godine u Birmingemu, u Engleskoj. Osnivači su bili Džon Tejlor i Nik Roudz, a ubrzo im se pridružio i pevač Sajmon Le Bon. Već prvim singlovima uspeli su da privuku pažnju britanske muzičke scene i nametnu se kao deo pokreta nove romantike.

Svetska slava osamdesetih

Pravu ekspanziju doživeli su početkom osamdesetih.

Albumi "Rio" i "Seven and the Ragged Tiger" lansirali su ih među najveće svetske zvezde. Pesme poput "Hungry Like the Wolf", "Rio" i "Save a Prayer" postale su simbol jedne ere, naročito zahvaljujući upečatljivim spotovima emitovanim na MTV-ju. Njihov vizuelni stil, glamur i produkcija na egzotičnim lokacijama izdvojili su ih od konkurencije.

Novi zvuk i prilagođavanje trendovima

Tokom devedesetih bend je pokazao sposobnost prilagođavanja promenama na muzičkoj sceni. Numere "Ordinary World" i "Come Undone" donele su im novu publiku i potvrdile da i dalje imaju šta da ponude, zadržavajući prepoznatljiv autorski pečat.

Dugovečnost i uticaj

U savremenom periodu Duran Duran nastavlja sa snimanjem i koncertima, sarađujući sa novim producentima i umetnicima. Njihova karijera traje više od četiri decenije, a uticaj koji su ostavili na pop-rok muziku, modu i vizuelni identitet osamdesetih i danas je vidljiv. Spoj zvuka, stila i scenskog izraza učinio je da postanu sinonim za jednu epohu, ali i bend koji je uspeo da ostane aktuelan i relevantan do danas.

