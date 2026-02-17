Slušaj vest

Jedna od najeksplicitnijih scena u istoriji domaće kinematografije snimljena je u filmu "Haloa - praznik kurvi" iz 1988. godine, kada su pred kamerama zaigrali Neda Arnerić i Ranko Zidarić. U tom ostvarenju, mlada Marja na hrvatskom ostrvu prepušta se strasti i započinje aferu sa sinom žene u čijoj kući boravi zajedno sa suprugom.

Ta scena i danas se prepričava kao jedna od najprovokativnijih u jugoslovenskom filmu i zauvek je obeležila karijere glavnih glumaca.

Pogledajte u galeriji scene Nede Arnerić i Ranka Zidarića:

Neda Arnerić u filmu o kojem je pričala cela Jugoslavija Foto: Printscreen, Printscreen YouTube

Bio je jugoslovenski Ričard Gir

Krajem osamdesetih i početkom devedesetih, Ranko Zidarić važio je za jednog od najvećih zavodnika stare Jugoslavije. Obožavateljke su ga opsedale, a mediji su ga prozvali „jugoslovenskim Ričardom Girom“, aludirajući na slavnog holivudskog glumca Ričarda Gira.

I dok su žene uzdisale za njim, sudbina mu je donela neočekivan susret – ljubav je pronašao sa unukom Josipa Broza Tita, Sašom Broz.

Pogleadjte u galeriji fotografije iz mladosti Ranka Zidarića:

Ranko Zidarić u filmu Haloa – praznik kurvi Foto: Printscreen/RTS

Saša je školovanje usavršavala u Moskvi, ali je zbog teške povrede stopala morala da prekine prvobitne planove. Po povratku u Hrvatsku upisala je pozorišnu režiju na Akademiji dramske umetnosti u Zagrebu i kasnije izgradila zapaženu karijeru.

Brak, razvod i ćerka Sara

Ranko i Saša bili su u braku od 1994. do 2000. godine. Iz te ljubavi dobili su ćerku Saru, koja je danas posvećena slikarstvu.

„Iskreno, uopšte ne razmišljam o tim stvarima. Zaboravim da su poznati jer ih doživljavam kao svoje roditelje. Uvek su mi bili najveći podstrek za ono što volim da radim. Srećna sam što sam deo baš svoje porodice i beskrajno sam im zahvalna na svemu“, izjavila je jednom prilikom Sara govoreći o ocu i majci.

Nakon razvoda od Saše Broz, Zidarić je ljubav pronašao sa grafičkom dizajnerkom Ivanom Uhlik, sa kojom je dobio ćerku Zoru.

„Kad se rastaneš, postaneš preoprezan. U sitnicama prepoznaješ ono što te je ranije povredilo. Prošlost ti ne da napred. Kada sam shvatio da mi Ivana odgovara, opustio sam se i prestao da pravim liste sa plus i minus stavkama. Pustio sam da se stvari dese. Imali smo uspone i padove, čak smo se jednom i razišli, ali sudbina nas je ponovo spojila“, rekao je pre nekoliko godina za hrvatske medije.

Gde je danas Ranko Zidarić?

Danas Ranko Zidarić živi daleko od reflektora i glamura. Izbegava javnost i uživa u porodičnom miru. Hrvatski portali navode da je veliki gurman i da rado eksperimentiše u kuhinji, praveći, kako kažu, prave „kulinarske vratolomije“ za šporetom.

Ranko Zidarić u seriji Kumovi
Ranko Zidarić u seriji Kumovi Foto: Printscreen/HRT

Na podsećanje da je nekada bio glavni šmeker i seks-simbol koga su poređivali sa holivudskom zvezdom, reagovao je u svom stilu:

„Jugoslovenski Ričard Gir? Ma, to je šala! Ja ovde ne mogu biti ni Ranko Zidarić, a kamoli Ričard Gir. Snimim po neku seriju ili crtani film da mogu da kupim novi bicikl, dok oni u Holivudu od jednog honorara sebi naprave tvrđavu.“

