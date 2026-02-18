Slušaj vest

Kultna serija "Vuk Karadžić", režisera Đorđa Kadijevića po scenariju Milovana Vitezovića, proglašena je jednom od najboljih evropskih serija 20. veka, dobivši nagradu Gran-pri Evrope na festivalu u Rimu, a na predlog književnika Umberta Eka. Jedna od najupečatljivih scena bila je ona u kojoj Aleksandar Berček, koji glumi Miloša Obrenovića, spontano plače nad Karađorđevom zastavom.

Posle skoro 4 decenije od prvog emitovanja, RTS će večeras, 16. februara, od 23.50 sati prikazati drugu epizodu serije "Vuk Karadžić".

Aleksandar Berček kao Miloš Obrenović u filmu "Karađorševa smrt":

1/9 Vidi galeriju Aleksandar Berček kao knez Miloš Obrenović u filmu "Karađorđeva smrt" Foto: Printscreen/Youtube

Serija "Vuk Karadžić" se još za vreme Jugoslavije smatrala jednom od najboljih domaćih televizijskih serija. Scenarista Milovan Vitezović je više od pet godina pisao scenario, dok je samo snimanje trajalo pune četiri godine, od 1983. do 1987, a Unesko ju je uvrstio u Riznicu kulturnog dobra Evrope i sveta.

Premijerno je prikazana 1987. godine i proglašena je jednom od najboljih evropskih serija 20. veka, a na Festivalu televizije u Rimu 1988. godine osvojila je Gran-pri Evrope. Nagradu je lično uručio čuveni književnik Umberto Eko, predsednik žirija festivala.

Klikom na link saznajte kako su Berček, Manojlović i Nikolić dobili uloge Obrenovića, Karadžića i Karađorđa.

Đorđe Kadijević je posebno istakao saradnju s glumcem Aleksandrom Berčekom, koji je Miloša Obrenovića glumio i u drami "Karađorđeva smrt". Rekao je da mu je Berček omogućio ono što je najteže na filmu, da prirodno premosti pauze između kadrova i nastavi scenu kao da pauze uopšte nije ni bilo.

Aleksandar Berček kao Miloš Obrenović u seriji "Vuk Karadžić" Foto: Adria Media TV

- To je fantastično. Uvek sam bio siguran da će, onog trenutka kad počne da zuji kamera, Berček uraditi više nego što ja očekujem. Znate li vi kolika je to radost, koliko to znači - rekao je Kadijević jednom prilikom.

Jedna od najupečatljivijih scena desila se kada Toma Vučić-Perišić donosi odrubljenu Karađorđevu glavu. Kad Miloš istera sve iz prostorije, glava stoji uvijena u platno na stolu. Berček prilazi, vadi lične stvari Karađorđa - brijač, čuturu, orden - i konačno zastavu pod kojom je vojevao. Neočekivano, počinje da plače i ljubi zastavu, i to potpuno spontano, bez uputstva iz scenarija.

- On plače sa zastavom, plačem i ja, plače i cela ekipa. A onda Berček odmota Karađorđevu glavu, vidi mrtvog vožda i pada na kolena. Znate li vi kako je to podiglo scenu i objasnilo Miloša. Akademici koji su bili konsultanti rekli su da je ovo najveća odbrana Miloša koja je ikada prikazana u istoriji naše kulture - prisetio se Kadijević.

Bonus video: