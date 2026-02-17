Slušaj vest

Najgledaniji domaći naslov u toku protekle godine, film "Hajduk u Beogradu" i svojim trenutnim prisustvom na bioskopskom repertoaru budi nova interesovanja i puni brojne sale. Za sve zaljubljenike u film, ali i čuveni istoimeni dečji roman pisca Gradimira Stojkovića, na kom je ovaj hit i zasnovan, autorsko-producentska ekipa odlučila je da prikaže i produženo izdanje naslova, obogaćeno novim, dosad neviđenim scenama.

Srca gledalaca kao Hajduk osvojio je Todor Jovanović, kog će se sada publika moći da čuje u animiranom filmu koji je spojio "Dizni" i "Piksar". U domaće bioskope krajem meseca stiže avantura "Skokoumci" (Hoppers), čije nas pretpremijerno prikazivanje u bioskopima očekuje u subotu, 28. februara, a karte za predstojeće projekcije mogu se već sada rezervisati na domaćim blagajnama.

Skokoumci Foto: Pixar/© 2025 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

Crtana avantura prva je za ovu godinu koja dolazi od čuvenih kreatora dobrih, originalnih priča, a "Skokoumci" su posebno namenjeni ljubiteljima životinja, kao dominantnim likovima animacije. Puna urnebesnog i neočekivanog humora, kao i likova ispunjenih toplinom u koje će se publika gotovo zaljubiti, film je namenjen kako porodicama, tako i generaciji Z. Glavni lik budućeg bioskopskog hita je Marta, ljubiteljka životinja koja s velikim ushićenjem prihvata zadatak da uskoči u isprobavanje novih tehnologija koje joj omogućavaju da komunicira sa životinjama na nov način.

U našim bioskopima prikazivaće se i 3D sinhronizovana verzija crtanog naslova, a jedan od najčešćih učesnika u pozajmljivanju glasova animiranim junacima upravo je glumac Milan Tubić, a on navodi da je ovde reč o još jednoj kreaciji koja je autentična na svoj način:

- Iako su životinje glavni junaci kao i u brojnim filmovima, ovde imamo radoznalo ljudsko biće koje ulazi u njihov svet i pokušava da ih razume, shvati njihove probleme i pomogne im u nevolji. Likovi su uglavnom šumske životinje okupljene u zajednicu s posebnim prirodnim zakonima. Osim što su to razne vrste životinja, one su i različitih karaktera, ali odlučne da udružene da po svaku cenu zaštite svoje stanište.

Premijera filma Hajduk u Beogradu Foto: Damir Derviašagić

Pored Tubića, u sinhronizaciji nove "Piksarove" fantazije učestvovala je brojna profesionalna ekipa, koju čine i Bojan Žirović, Vesna Stanković, Jovana Balašević, Dušica Novaković, a u studiju se našao i mladi Todor Jovanović, glumac koga upravo gledamo u filmu "Hajduk u Beogradu".

- Do sada sam radio tri sinhronizacije: "Neviđeni 2", "Priča o igračkama 4" i "Raja i poslednji zmaj", a ovo mi je četvrta. Ona za mene ima neku posebnu čar jer moram da glumim pred mikrofonom ne samo glasom već celim telom i mimikom, iako to niko ne vidi. Velika je razlika u poređenju s klasičnom glumom; u crtaćima gluma mora biti malo teatralnija nego na filmu, gde se na našim prostorima uglavnom prihvata svedena gluma. Svakako, to je nešto što jako volim da radim - otkrio je tinejdžer.

