Premijera predstave„Kralj Ibi“, u režiji Staše Koprivice, biće izvedena u petak, 20. februara, na Dan Beogradskog dramskog pozorišta, na Velikoj sceni BDP-a, sa početkom u 19:30 časova. Nakon premijere, reprize su zakazane za 21, 22, 23, 24. i 26. februar, dok će u martu predstava biti odigrana u tri termina i to 3, 4. i 5. marta.

Na osnovu kultnog komada Alfreda Žarija, jednog od najprovokativnijih i najuticajnijih tekstova svetske dramske literature, Kralj Ibi već više od jednog veka razotkriva mehanizme moći kroz grotesku, humor i otvorenu provokaciju. Nova postavka u BDP-u pristupa ovom tekstu kao komediji snažnog ritma i izraženog scenskog jezika, u kojoj se farsa i brutalnost neprestano sudaraju, bez pokušaja da se ublaže ili objasne.

U glavnoj ulozi Ibija nastupa Andrija Milošević, dok ulogu Kraljice Ibi tumači Paulina Manov. U predstavi igraju i Aleksandar Jovanović, Milan Kolak, Bojana Stojković/ Iva Ilinčić, Ivan Zablaćanski, Mina Nenadović, Rista Milutinović, Nikola Mijatović, Arsenije Arsić.

Predstava je koncipirana kao komedija koja namerno pomera granice dobrog ukusa i logike, oslanjajući se na preterivanje, karikaturu i otvoreni apsurd kao osnovne scenske principe. Autorski tim najavljuje „ludu“ i razigranu predstavu, u kojoj smeh nije beg od stvarnosti, već način da se ona sagleda bez zadrške.

Govoreći o svom čitanju Kralja Ibija i savremenosti Žarijevog sveta, rediteljka Staša Koprivica ističe:

„Svi koji tvrde za Ibija da je lopov i zločinac – nisu ništa drugo do obični izdajnici. Ibi je sunce, Ibi je cveće, Ibi je brašno što baka u kiflu meće. Kakva je privilegija živeti pod Ibijem!

Sad kad su prestali da nas slušaju, otkriću vam jednu tajnu. Tvorac Ibi-univerzuma, izvesni Žari, još je krajem 19. veka uspeo da objasni mehanizme totalitarne vladavine mnogo bolje od bilo kog teoretičara. Izumeo je tragičnu farsu kao žanr i predvideo ovaj džumbus koji živimo sada, sve vreme sprdajući se na račun svog profesora matematike. Kakav kralj!

Noćne more umeju da budu vrlo uzbudljive, pa i smešne, ali se iz njih i dalje budimo istraumirani. Mi smo, pomalo neoprezno, pokušali da dokučimo kako se cela naša planeta uvek iznova zaljubljuje u Zlo, samo zato što je često šareno i zabavno. Pridružite nam se, zakoračite u Haos.

