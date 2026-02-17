Slušaj vest

Filmski fenomen „Svadba“od ove nedelje dostupan je publici širom Evrope, a već na samom početku prikazivanja u Austriji, Nemačkoj i Švajcarskoj film je zabeležio neverovatan uspeh i potvrdio status najgledanijeg naslova u poslednjih nekoliko decenija.

U Beču svečana premijera

Prikazivanje u evropskim prestonicama započelo je svečanom premijerom koja je održana u Beču u Cineplexx Milenium Cityu, u distribuciji Art Viste i Adria filma, a samo tokom prvog vikenda film je pogledalo više od 100.000 gledalaca. Istovremeno, za samo tri dana prikazivanja, film „Svadba“ se popeo na tron kao najgledaniji film u Austriji.

Interesovanje publike bilo je ogromno još nedeljama pre premijere, a ulaznice za projekcije rasprodale su se rekordnom brzinom, dok se u pojedinim gradovima tražila karta više. Zbog ogromnog interesovanja, do kraja nedelje planiran je početak distribucije i u drugim prestonicama Evrope.

Ovakvi rezultati ne čude, uzevši u obrzir da nam “Svadba” donosi sat i po vremena zdravog smeha, prožetog veselom ljubavnom pričom, dok dodatnu vrednost filmu svakako je donela i regionalna ekipa vrhunskih glumaca koju čine Dragan Bjelogrlić, Rene Bitorajac, Vesna Trivalić, Linda Begonja, Anđelka Stević Žugić, Roko Sikavica, Marko Grabež, Nika Grbelja, Seka Sablić, Snježana Sinovčić-Šiškov, Srđan Žika Todorović, Dejan Aćimović, Denis Murić, Marko Miljković, Nevena Nerandžić, Janko Popović Volarić, Goran Grgić.

Radnja filma

Radnja filma "Svadba" prati dve imućne porodice, jednu iz Beograda i drugu iz Zagreba čija se deca zaljubljuju daleko od kuće. Zaplet počinje neplaniranom trudnoćom koja ubrzava upoznavanje roditelja. Svadba, koja mora da ostane strogo čuvana tajna, postaje okidač za lavinu komičnih i napetih situacija koje brzo izmiču kontroli.

Film Svadba Foto: Ivan Buvinić

Autorski tim čine reditelj i scenarista Igor Šeregi, direktor fotografije Tomislav Sutlar, montažerka Lea Mileta, scenografkinja Jana Piacun, kostimografkinja Paula Čule, dizajner zvuka Ivan Zelić i maskerka Snježana Gorup, koji zajedno donose autentičnu priču u kojoj se satira vešto prepliće sa realnošću. Film „Svadba“nastao je u produkciji Eclectice, u saradnji sa produkcijskom kućom Viktorija Film, a producenti su Ivan Kelava i Marko Jocić.

Film „ Svadba“ nastavlja redovnu bioskopsku distribuciju širom zemlje, regiona kao i širom Evrope, a distribucija ovog kinematografskog ostvarenja u Srbiji i regionu poverena je Art Visti.

(Kurir.rs)

