Glumica Jelena Đukić igrala je u brojnim predstavama i televizijskim serijama, a publika ju je najduže gledala u seriji „Igra sudbine“, gde se pojavila u više od 400 epizoda. Od nedavno je stalni član pozorišta "Puž", dok na sceni "Slavija" igra predstavu "Pametnica".

"Prioritet mi je dete"

Bivša supruga Milorada Milinkovića, sa kojim je dobila ćerku Divnu, na prvom mestu je pre svega mama.

"Prioritet mi je dete, sada sam joj potrebnija više nego ikad," rekla je u intervjuu za novi broj magazina HELLO! i dodala da razmišlja o osnivanju fondacije koja će nositi ime poznatog reditelja.

"To je moja želja, pre svega zbog Divne i što dužeg sećanja na njenog oca, ali i mogućnosti da se mladi umetnici pomognu nekim simboličnim sredstvima. Kultura je nekako uvek na margini, ali postoji tendencija da se to menja, tako da je svaka vrsta doprinosa dobrodošla. Milorad će da živi kroz svoje dete, naravno," jasna je glumica.

Divna zaljubljenik u konje

Pre neku godinu, Jelena Đukić pričala je o tome da njena ćerka obožava životinje, pre svega konje, pa čak i da razmišlja da jednog dana postane džokej. Na pitanje da li joj i dalje bliska ta ideja, odgovorila je:

Jelena Đukić u seriji Igra sudbine Foto: Printscreen Prva TV

"Divna je više umetnički tip, nije ljubitelj prirodnih nauka. Još uvek je zaljubljena u konje, napredovala je u jahanju i sada uči prepone, ali daleko je od ideje da postane džokej. Bliža joj je pomisao da bude reditelj. Ali, pošto je još mala, ima vreman za tako velike odluke, pa i da se predomisli. Šta god da odabere, tu sam da je podržim."

Zimske destinacije

Jelena Đukić, zajedno sa ćerkom, zimske raspuste uglavnom provodi na planini.

"Moja destinacija "iz snova" je Stara planina gde poslednje tri godine sa Divnom odlazim na skijanje. Tamo nam je lepo, divni su ljudi, divlja je planina i nema gužve. Na Staroj planini sam naučila da skijam, a vidim da Divni tamo jako prija i rado se vraćamo svake zime.

