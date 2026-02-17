Slušaj vest

Glumica Nada Vojinović postala je zvezda 1982. godine, kada je osvojila simpatije gledalaca ulogom sekretarice Melite Sandić u legendarnom filmu "Tesna koža".

Ovaj film i danas važi za jedan od najgledanijih komedija u bivšoj Jugoslaviji, a uloge su imale ogroman uticaj na karijere glumaca. U filmu su briljirali Nikola Simić kao Dimitrije Pantić i Milan Lane Gutović kao Srećko Šojić, a među nezaboravnim likovima svakako je i Melita, čiji je lik Nada Vojinović odigrala s velikim šarmom i lepotom.

U galeriji pogledajte kultne uloge Nade Vojinović:

Nada Vojinović filmske uloge Foto: Printscreen/RTS

Njena scena u kojoj izlazi iz Šojićeve kancelarije, potpuno gola, i naleti na Mitu Pantića postala je jedan od najslavnijih trenutaka u filmskoj istoriji.

Nada Vojinović u samom vrhu

Nakon uspeha u Tesnoj koži, Nada je nastavila da se pojavljuje u brojnim komedijama 80-ih godina, čime je učvrstila svoju poziciju u filmskoj industriji. Njene uloge u filmovima poput "Kakav deda, takav unuk", u kojem je osvojila srce Bobu (kojeg je igrao Marijan), "Moj tata na određeno vreme", "Idi mi, dođi mi", i "Razvod na određeno vreme" osvojile su još više fanova.

Nada Vojinović u Tesnoj koži
Nada Vojinović pokazala gole grudi u filmu Tesna koža Foto: Printscreen/RTS

Povlačenje iz sveta filma i posvećenost pedagogiji

Nakon poslednje uloge u filmu "Kriminalci" 1987. godine, Nada Vojinović odlučila je da se povuče iz sveta filma. Posvetila se pedagoškom radu, ostavivši za sobom bogatu filmsku karijeru koja je zauvek ostala urezana u sećanju ljubitelja jugoslovenske kinematografije.

Ne propustiteKultura"Milorad će da živi kroz svoje dete", Jelena Đukić o Milinkoviću i njihovoj jedinici: "Sad sam joj potrebnija nego ikad"
Reditelj, scenarista, glumac, pisac, muzičar i televizijsko lice Milorad Milinković
KulturaLjubica je bila crnogorska gatara, a onda je postala zvezda: Odgajila devetoro dece, bežala od mafije, unuk joj je bio sve
Ljubica Adžović, Dom za vešanje
KulturaNaša glumica morala da rasproda stvari da bi platila račune: Pomoć nije želela, zbog prve ljubavi odbila monarha
Olivera Katarina u filmu Skupljači perja
KulturaDa li ste prepoznali Dudu Piroćanku u Radio Milevi? Glumica se vratila na scenu i publika je oduševljena
screenshot-5.jpg

Pogledajte video: Nataša Aksentijević o glumačkim počecima

Nataša Aksentijević: Kao mlada glumica sam bila tupava Izvor: Kurir televizija