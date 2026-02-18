Slušaj vest

Druga sezona serije "Noćni let“ (Red Eye S2) stigla je danas na HBO Max striming platformi, dok će premijera na HBO 3 kanalu biti 25. februara u 21:00 sati.

Druga nastavak donosi intenzivan zaplet u kojem je detektivka Hana Li uvučena u smrtonosnu zaveru koja povezuje ubistvo na Hitrou, blokiranu američku ambasadu i vladin avion opremljen bombom. Dok nemilosrdni ubica Fox eliminiše ključne svedoke povezane s katastrofom aviona D‑300, Hana udružuje snage sa šefom sigurnosti ambasade Klejem Brodijem kako bi razotkrila istinu koju moćni igrači pokušavaju da sakriju.

Kako napetost raste na tlu i u vazduhu, skrivene namere izlaze na videlo, savezništva pucaju, a pravi mozak operacije konačno se razotkriva. Sezona kulminira visokorizičnim sukobom u kojem Hana mora da pruži svoj maksimum kako bi sprečila novu tragediju i razotkrila zaveru.

Serija "Noćni let"

Šest novih epizoda napisao je i kreirao Piter A. Dauling („Black and Blue“, „Flightplan“), uz povratak Džingana Janga kao scenariste jedne epizode. Seriju producira nezavisna produkcijska kuća Bad Wolf, a producent je Kris Mej. Džuli Gardner, Piter A. Dauling i Lahlan Mekinon ponovo su izvršni producenti, dok se Kiron Hoks vraća kao reditelj epizoda 1–3, a Kamila Strom Henriksen režira epizode 4–6.

U glavnim ulogama su Džonatan Aris, Robert Gilber, Keš Holand, Stef Lejsi, Isaura Barb-Braun, Nikolas Rou, Tom Forbs, Danusia Samal, Trevor Vajt i Gaj Vilijams.

Prva sezona serije „Noćni let“ dostupna je odmah na HBO Max striming platformi.

