Dugo išekivano srpsko ostvarenje - dokumentarni film „Yugo ide u Ameriku“, autora Filipa Grujića i Alekse Borkovića, imaće svoju svetsku premijeru u okviru programa prestižnog festivala CPH:DOX u Kopenhagenu.

Film će biti prikazan u okviru programa Special Premiers u kom su ranije svoje filmovi prikazivali neki od najvećih svetski autora današnjice: Ai Weiwei i drugi.

Film „Yugo ide u Ameriku“ prati grupu milenijalaca iz Srbije, koji kreću na putovanje kroz Sjedinjene Države u najupečatljivijem automobilu sa ovih prostora Yugu - kultnom jugoslovenskom automobilu nekada ismevanom kao „najgori u istoriji“.

Foto: Damir Dervišagić

Filip Grujić je nagrađivani pisac, dramaturg i reditelj, autor tri zapažena romana i dobitnik brojnih priznanja za dramsko stvaralaštvo, uključujući Sterijinu nagradu i nagradu „Mihiz“. Aleksa Borković je reditelj i direktor fotografije. Režirao je kratki film „Čekaj me ovde“, koji je premijerno prikazan na Sarajevo Film Festivalu, dok je kao snimatelj radio na brojnim međunarodnim projektima i umetničkim produkcijama. „Yugo ide u Ameriku“ je Filipov i Aleksin dugometražni rediteljski debi.

Povodom svetske premijere u Kopenhagenu, autori filma Filip Grujić i Aleksa Borković izjavili su: „U ovom prebrzom svetu koji je stigao do vrhunca gubljenja razuma, Yugo je podsetnik da nije sve u brzini. Štaviše, ponekad je lepše ići polako. Imati razloga da zastaneš. Popraviš, pogledaš, upoznaš. A onda i stigneš, ne tamo gde si naumio, već gde te je yugo odveo. Mi smo presrećni što nas je odveo baš do takvog jednog festivala kao što je CPH:DOX“.

Foto: Aleksa Borković

Producentkinja filma, Čarna Vučinić, povodom svetske premijere је istakla: „Hrabra i luda avantura putovanja Yugom kroz Ameriku konačno stiže do publike i to na jednom od najprestižnijih festivala dokumentarnog filma na svetu. Ponosna sam na ekipu koja je film iznela sa neverovatnom posvećenošću. Posebno me raduje što srpski filmovi nastavljaju da nižu velika svetska priznanja, prkoseći institucionalnom zastoju i potpunom izostanku ulaganja države u kulturu. Teško je ne zapitati se, koji će filmovi predstavljati Srbiju u godinama koje dolaze, ako podrška ostane nepostojeća. Zato ovaj trenutak doživljavam i kao podsetnik da moramo da nastavimo da se borimo za svetliju budućnost“.

U filmu se pojavljuju: Filip Grujić, Aleksa Borković, Aleksandar Blažić, Ivana Finci, Carlos Ayala, Russell Chave, Lazar Marković, Janko Kroček, Vanja Kroček, Tony Ciminera, Nick Bygrave, Malcolm Bricklin, Alen Rizvanović, Hasan Kapić, Miroslav Kefurt, Sabrina Plaisance-Sia, Jason Vuic i Slaviša Grujić. Autorski tim čine direktor fotografije Aleksa Borković, scenarista Filip Grujić, producentkinja Čarna Vučinić, ko-producentkinja Vanja Jambrović, montažerka Kristina Todorović, dizajner i mikser zvuka Tihomir Vrbanec, kompozitor Boško Mijušković, dok su snimatelji zvuka bili Ivana Finci i Aleksandar Blažić.

Scene iz filma Yugo ide za Ameriku Foto: Aleksa Borković

Projekat je nastao uz podršku fonda Eurimages, Filmskog centra Srbije, Hrvatskog audiovizualnog centra i United Media Grupe.