Iako javnost često pamti glumce koji su postali legende bez formalnog fakultetskog obrazovanja – poput Nede Arnerić, Pavla Vuisića i Radmile Savićević – postoje i oni koji su paralelno sa glumačkom karijerom završavali nekoliko fakulteta, često iz oblasti potpuno različitih od umetnosti.

Ovi primeri pokazuju da iza uspešnih karijera stoje godine posvećenosti, discipline i širok spektar interesovanja koji nadilazi scenu.

Uliks Fehmiu: od glume do diplomatije

Uliks Fehmiu kombinovao je glumu sa studijama na Fakultetu političkih nauka, smer Međunarodna diplomatija, pokazujući da umetnički talenat može ići ruku pod ruku sa društvenim naukama, piše Informer.

Andrej Šepetkovski: književnost i teologija

Andrej Šepekovski završio je Filološki fakultet – Opštu književnost, ali i Pravoslavni bogoslovski fakultet, smer Bogoslovsko-pastirski. Tokom studija pokazao je izuzetan talenat i posvećenost, za što je nagrađen prestižnom nagradom „Mata Milošević“ kao najbolji student generacije. Profesor Vladimir Jevtović imao je značajan uticaj na njegov razvoj i pristup glumačkom zanatu.

Slobodan Boda Ninković: muzika i defektologija

Slobodan Boda Ninković diplomirao je glumu, ali i na Defektološkom fakultetu, smer Oligofrenologija. Njegova umetnička karijera počela je kroz muziku – komponovao je i pevao za amaterska pozorišta, a kasnije je upisao FDU. Prvi put je prekinuo studije zbog velikih uloga u amaterskom pozorištu, a na FDU se vratio sedam godina kasnije, gde je brzo izgradio prijateljstva i kolegijalne veze koje su trajale čitav život.

Petar Božović: jezici i drama

Petar Božović upisao je Filološki fakultet, odsek za italijanski i španski jezik, gde je apsolvirao, a paralelno je studirao na Fakultetu dramskih umetnosti. Bio je član Narodnog pozorišta u Beogradu, a veći deo karijere proveo je kao slobodan umetnik.

Vjera Mujović: gluma i pravo

Vjera Mujović diplomirala je glumu u klasi profesora Predraga Bajčetića, a paralelno stekla diplomu Pravnog fakulteta, smer pravno-teorijski. Nedavno je odbranila doktorsku disertaciju na temu „Kulturna diplomatija kao činilac promene imidža Republike Srbije u svetu“ na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum. Pored srpskog, govori ruski, engleski i francuski, a služi se i italijanskim jezikom.

Olga Odanović: andragogija i gluma

Olga Odanović studirala je Andragogiju na Filozofskom fakultetu, a potom je diplomirala glumu 1985. godine na Fakultetu dramskih umetnosti u klasi profesora Milenka Maričića.

