Ministar kulture Nikola Selaković otvorio je u Etnografskom muzeju u Budimpešti izložbu o srpskim srednjovekovnim manastirima na Kosovu u opasnosti kojom se obeležava Dan državnosti Republike Srbije i početak prve „Sezone kulture Srbije u Mađarskoj 2026“.

Selaković je istakao da zajednička Sezona kulture Mađarske i Srbije svedoči o zrelosti odnosa dve zemlje i spremnosti da kulturu postave u središte bilateralne saradnje, a da kultura omogućava umetnicima, institucijama i publici obe zemlje da se još bolje upoznaju i razumeju kroz najvrednije domete našeg kulturnog stvaralaštva.

Foto: Ministarstvo Kulture

„Time ćemo na najbolji način doprineti tome da se dva naroda i dve kulture koje se lako prepoznaju, još bolje i dublje povežu. U tom svetlu, sa ponosom i zadovoljstvom želim da najavim desetine programa i aktivnosti, festivale, revije, izložbe, koncerte, manifestacije u svim oblastima kojima ćemo prikazati srpsku kulturu i proslaviti naše kulturno zajedništvo“, rekao je Selaković.

Prema njegovim rečima, u vihorima vremena, dva naroda su živela i stvarala svoju istoriju više od milenijuma ne jedan pored drugog već pre svega uzajamno, a u čitavoj toj istoriji odnosi dve zemlje i dva naroda nikada nisu bili bolji i istorija nikada nije bile više zajednička.

„Izložba o srpskim srednjovekovnim manastirima u opasnosti se predstavlja u prijateljskoj zemlji koja razume srpski narod i istorijski trenutak u kojem se zajedno nalazimo, zemlji koja dosledno podržava vrednosti očuvanja kulturne raznolikosti i poštovanja kulturnog nasleđa kao zajedničke evropske i univerzalne ljudske vrednosti. Ovaj događaj predstavlja i snažnu poruku zajedničke odgovornosti i solidarnosti u zaštiti kulturnog nasleđa“, naglasio je Selaković i podsetio da je izložba premijerno predstavljena u sedištu Uneska u Parizu 2024. povodom obeležavanja 20 godina od upisa manastira Visoki Dečani na Listu svetske baštine Uneska.

Ministar Selaković je ukazao da je kulturna baština temelj očuvanja identiteta i vitalni resurs naše otpornosti u budućnosti te da upravo zato, zajedničke kulturne sezone, poput ove, imaju poseban značaj jer pokazuju da je kultura prostor dijaloga, poštovanja i zajedničke odgovornosti.

„Taj prostor zasniva se na čvrstoj i živoj vezi tradicije i savremenosti, o čemu najbolje svedči i današnja izložba, istovremeno virtuelna i na izvoru nasleđa. Obeležavajući Dan državnosti Republike Srbije, podsećamo se da su državnost, kultura i identitet neraskidivo povezani, kao i da je očuvanje kulturnog nasleđa istovremeno i očuvanje vrednosti mira, dostojanstva i međusobnog poštovanja“, poručio je Slekaović i otvorio izložbu kojom je započeta prva Sezona kulture Srbije u Mađarskoj.

