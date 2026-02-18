Slušaj vest

Beogradska filharmonija nastupa pod palicom Morica Gnana, a kao solista debituje talentovani srpski harmonikaš Luka Lopičić, u petak 20. februara (Kolarac, 20č). Atraktivni repertoar u znaku popularnih narodnih junaka, sastavljen je od kompozicija Štrausa, Trojana, Bartoka i Kodaja.

Filharmonijski koncert donosi srpsku premijeru živopisnog Koncerta za harmoniku i orkestar “Bajke”, Vaclava Trojana. Delo češkog kompozitora izvodi mladi Luka Lopičić, dobitnik preko trideset priznanja na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Na domaćoj sceni je poznat ne samo po izvođenju novih kompozicija za harmoniku već i po brojnim umetničkim iskoracima. Izuzetno svestrani umetnik zainteresovan je za pozorišno izvođaštvo, kao i za popularne žanrove među kojima se ubrajaju nastupi sa bendovima Maika, Zemlja Gruva, Lollobrigida. Lopičič izvodi Trojanovu kompoziciju punu melodijske inventivnosti, humora i lirike koja solisti omogućava priliku da pokaže ne samo svoju muzikalnost već i virtuozitet.

Beogradska filharmonija Foto: Marko Djokovic/BEOGRADSKA FILHARMONIJA

Moric Gnan se vraća za dirigentski pult Beogradske filharmonije sa programom u znaku popularnih narodnih junaka - Til Ojlenšpigel i Hari Janoš, oživljeni kroz genijalne partiture Štrausa i Kodaja, često su izvođeni i omiljeni kod publike. U izvođenju koncertne svite iz Kodajeve komične narodne opere pridružuje se i Kalman Balog na cimbalu, umetnik sa više od stotinu objavljenih albuma koji nastupa širom sveta. Repertoar u znaku raskošnih melodija i folklora, upotpunjuju i Bartokove “Mađarske skice”. Ulaznice su u prodaji na blagajni Beogradske filhamronije, kao i onlajn.