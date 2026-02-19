Slušaj vest



Uoči rođendanskog koncerta u beogradskoj MTS dvorani, legendarni rok muzičar Dado Topić održao je inspirativno predavanje u okviru ciklusa "Susreti sa stvaraocima - master klas" u Svečanoj sali SANU. Uprkos protivljenju pojedinih članova Srpske akademije nauka i umetnosti, posećenost publike je bila na visokom nivou. Među prisutnima bila je i Vida Ognjenović, književnica, prevodilac, rediteljka i diplomata. Razgovor sa kantautorom vodio je akademik Zoran Lj. Petrović, upravnik Galerije nauke i tehnike SANU.

Razgovarajući sa akademikom Petrovićem, istakao je da rok muzika uvek bira suštine koje čine naše življenje, dok umetnost snagom mašte deluje u prostoru duha i uma.

- Zvukovi donose sliku, emociju, poruku i želju za trajanjem - naglasio je Topić.

Drug iz klupe



Posebnu pažnju i simpatije prisutnih izazvala je činjenica da je u prvom redu sedeo Topićev školski drug iz osječke gimnazije "Sara Bertić" iz sredine šezdesetih godina - aktuelni predsednik SANU, akademik Zoran Knežević. Njih dvojica su nekada zajedno svirali u sastavu Đavolji eliksiri, u kome je bio i čuveni gitarista Josip Boček.

- Za Zorana znate da je otkrio asteroid, a za mene znate da sam otkrio svoju fiziku - našalio se Topić, dodajući da su Kneževiću, zbog briljantnog uma, diplomu mogli dati već u prvom razredu gimnazije. Prisetio se i da je u vreme njihovih muzičkih početaka upravo Knežević bio jedini koji je imao pravu, fabrički napravljenu gitaru.

Evocirajući uspomene na bogatu karijeru i period proveden u Korni grupi, u koju je stigao 1970. godine, Topić je ispričao anegdotu o nesuđenom nastupu pred britanskom kraljicom Elizabetom. Koncert je propao nakon što su članovi benda odbili da nose bež smokinge sa fjorentinskim ratnim obeležjima, u kojima su, kako je rekao, "izgledali kao pingvini". Kada su ponudili da nastupe u džinsu, saopšteno im je da od svirke nema ništa.

Korni grupu napustio je kada mu je vođa sastava Kornelije Kovač postavio uslov da im sam pronađe novog pevača. Izbor je pao na Josipa Pejakovića.

- On je došao u Beograd, ja u Zagreb i napravio sam grupu Tajm - prisetio se Topić.



Ilegala

Govoreći o radu sa grupom Tajm, Topić je otkrio da su svoj kultni debitantski album snimali ilegalno, u studiju "Jadran filma", bez znanja "Jugotona". Iako je prvobitno štampan u malom tiražu, album je godinama kasnije dostigao milionsku prodaju. Prisutnima je otkrio i da je inspiraciju za neke od svojih najpoznatijih pesama pronalazio u neuobičajenim okolnostima. Tako je jedan od najpoznatijih hitova "Živeti slobodno" napisao tokom boravka u vojnom pritvoru, jer se nije na vreme javio na lekarski pregled.

Osvrnuvši se na učešće na nacionalnom izboru za Pesmu Evrovizije 1984. godine, Topić je govorio o razočaranju zbog neprolaska dueta "Princeza". Iako je pesma važila za favorita, pobeda je izostala zbog tadašnje politike rotacije televizijskih centara, prema kojoj je te godine organizacija pripala studiju Zagreb.

- Slađana Milošević mesecima nije mogla da preživi tu varijantu. Ipak, pesma je ostala i ljudi je vole kao da smo zaista bili na Evroviziji - rekao je Topić.

Umetnik je takođe istakao da pesme iz serije "Bolji život" i filma "Nacionalna klasa", uključujući "Flojda", nisu deo njegovog standardnog koncertnog repertoara, ali da ih, na insistiranje publike, i dalje izvodi.

Topić je ocenio i da je rokenrol na ovim prostorima svoj vrhunac dostigao sedamdesetih i osamdesetih godina zahvaljujući bendovima kao što su Smak, Leb i sol, Korni grupa i Indeksi.



- Da smo tada pevali na engleskom, ko zna gde bi nam bio kraj - zaključio je.

Ne treba narodnjake vezivati za neuspeh rokenrola

Osvrćući se na uspon turbo-folka, Topić je naglasio da je pogrešno narodnu muziku povezivati sa slabljenjem rokenrola.

- Pank su, kao planetarno zlo, izmislili šašavi Englezi, ponašajući se kao da pre njih ništa nije postojalo. Čudno je vezivati narodnjake za neuspeh rok muzike. Gubljenje kompasa desilo se tek sa pojavom turbo-folka, usled surove borbe za tržište - zaključio je Topić.

