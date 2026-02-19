Slušaj vest

Zbog velikog interesovanja posetilaca koji su u prethodna četiri dana u izuzetno velikom broju dolazili da vide jedinstvenu minđušu srpskog plemstva iz doba Nemanjića, priređenu povodom obeležavanja Sretenja, Etnografski muzej u Beogradu produžava besplatan ulaz u muzej do 24. februara.

Foto: Etnografski muzej

Izuzetno retka minđuša iz XIV veka, iz Etnografske spomen-zbirke Hristifora Crnilovića, nakon više od pet decenija ponovo se našla pred publikom. Ovaj dragoceni predmet pripadao je srpskom plemstvu i predstavlja reprezentativan primer srednjovekovnog nakita, vrhunske izrade i prefinjene estetike.

Posetioci imaju priliku da vide i odštampane prikaze fresaka iz Crkve Bogorodice Odigitrije u Pećkoj patrijaršiji i Crkve Bogorodice Ljeviške u Prizrenu, na kojima je sveta Nedelja (Kirijakija) predstavljena sa minđušama koje odgovaraju tipu izloženog primerka.

Praznični dani ispunili su Muzej brojnim posetiocima, pa je izložbu do sada videlo osam i po hiljada ljudi.

