Novi domaći film „Biće novih leta“ stiže premijerno u bioskop Cineplexx Galerija 24. februara, a tim povodom održane su specijalna projekcija filma za predstavnike medija i konferencija za novinare.

Predstavnici medija imali su priliku da među prvima pogledaju novo ostvarenje reditelja Gvozdena Đurića, koje od 26. februara stiže u bioskope širom zemlje, a potom i da razgovaraju sa članovima ekipe o nastanku filma, temama koje otvara, kao i o saradnji tokom snimanja.



Inspirisana istinitim događajem, ova avanturistička letnja dramedija, nastala u saradnji TS Media i produkcijske kuće Adrenalin, prati porodicu Škrbić tokom neuobičajenog letovanja koje vrlo brzo izmiče kontroli. Upleteni u sopstvene opsesije odmorom, pogrešna uverenja i niz neočekivanih obrta, članovi porodice prolaze kroz situacije koje će ih, paradoksalno, na kraju zbližiti više nego ikada.

Foto: TS Media



„TS Media nastavlja da sistemski ulaže u razvoj i produkciju domaćih filmova i serija, sa jasnom ambicijom da dugoročno unapređuje kvalitet, raznovrsnost i konkurentnost srpske audiovizuelne industrije. Godina 2026. biće izuzetno dinamična i bogata novim naslovima, premijerama i žanrovskim iskoracima, čime dodatno učvršćujemo našu stratešku misiju očuvanja i razvoja pozicije producentskog lidera u regionu. ‘Biće novih leta’ donosi autentičnu i snažnu životnu priču zasnovanu na jednom od ključnih stereotipa savremenog društva – potrebi za prihvatanjem i potvrdom od strane zajednice, često po cenu ličnog integriteta. Porodica Škrbić odlučuje da deset dana ostane zatvorena u sopstvenom stanu kako bi svetu plasirala iluziju idealnog odmora i privida uspešnog života. Iza naizgled bizarne premise krije se slojevita društvena dijagnoza: do koje mere smo spremni da poništimo sopstvenu autentičnost i ugrozimo odnose sa najbližima kako bismo ostavili utisak u ’komšiluku’. Glumačka ekipa je sa izuzetnom posvećenošću i suptilnošću iznela emociju i kompleksnost likova, upuštajući se u žanr dramedije koji je u domaćoj produkciji relativno redak. Upravo kroz ovakve projekte, TS Media nastavlja da širi žanrovsku i tematsku paletu, afirmišući hrabre i savremene autorske glasove“, istakla je Aleksandra Martinović, direktorka Direkcije za multimediju Telekoma Srbija.

Foto: TS Media



Glavne uloge u filmu tumače Tamara Krcunović, Zlatan Vidović, Anđela Kribl i Mladen Lero, kao članovi porodice Škrbić, a njihove urnebesne letnje avanture dopunjuju Olga Odanović, Vahid Džanković, Stefan Vukić, Isidora Vlček, Dubravka Kovjanić i mnogi drugi.

„Veoma sam zahvalna Urošu Tomiću i Gvozdenu Đuriću što su mi dali prostor da u ovom filmu odigram Branku, koja je zaista daleko karakterom od mene. Svakom glumcu bih poželela da igra takvu ulogu. Priča je predivna i govori o nama, ljudima, našim slabostima i opsesijama, ali i o tome dokle ta opsednutost može da nas dovede. Ponekad može dovesti i do raspada porodice, ali u filmu vidimo kako se ta porodica vraća sebi i počne ponovo da živi najvažnije vrednosti. Letovanje jeste okvir filma, ali tu se mnogo toga desi. Mnogo bura ima u ovim ljudima. Ipak, oni su svi plemeniti i dobri – samo ih je malo povuklo vreme“, istakla je glumica Olga Odanović, koja u filmu glumi Branku Škrbić.

Olga Odanović Foto: TS Media



Kako je istakla Tamara Krcunović, koja tumači lik impulsivne Senke Škrbić, film se bavi bliskim i prepoznatljivim situacijama, koje publika lako prepoznaje.

„Mislim da je naša publika željna ovakvih filmova. Uživala sam radeći na ovome. Senka je za mene žena koja je mislila da se bori za mišljenje drugih ljudi i neki status, ali ona je u suštini jako duboko u sebi osećala da u svojoj porodici nije na mestu na kom bi trebalo da bude. Ona se kroz borbu za letovanje borila za svog muža i svoju porodicu. Toliko jaka motivacija može da dođe samo iz nečega što je pozitivno, iz ljubavi prema porodici i želji da se nađu na nekom zdravom mestu“, navela je ona.

Foto: TS Media

Svoje utiske sa snimanja i pogled na priču filma podelio je i Zlatan Vidović, koji u filmu igra pomalo nesnađenog Andriju Škrbića, Senkinog muža.

„Andrija je izgubljen u vremenu i prostoru, u krizi srednjih godina i nalazi se između čekića i nakovnja, između Tamare i Olge, ali ne uspeva baš da se izbori sa tim. Lik Andrije je sjajno napisan i meni kao glumcu je najvažnije kada čitam scenario da postoji razvoj lika, što je ovde zaista izraženo. Najplemenitija poruka ovog filma je što su se ovi likovi kroz ovu nesvakidašnju situaciju vratili jedni drugima“, istakao je Vidović.

Zlatan Vidović Foto: Antonio Ahel/ATAImages



Režiju i scenario filma potpisuje Gvozden Đurić, dok je Uroš Tomić ko-scenarista. Njih dvojica su ujedno i producenti filma „Biće novih leta“, dok su izvršne producentkinje Andrijana Zukić, Mirjana Jovašević i Marija Vićić.



Film „Biće novih leta“ nastao je uz podršku Ministarstva kulture, Filmskog centra Srbije i Kulturnog centra Vojvodine „Miloš Crnjanski“.

