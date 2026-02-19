Slušaj vest

Dugoočekivani igrani film koji nastavlja priču "Birmingemske bande" (Peaky Blinders), kreatora Stivena Najta (Steven Knight), pojaviće se u bioskopima 6. marta, a potom i na Netfliksu 20. marta. Zajedno sa ovom objavom izašao je i prvi singl sa saundtreka filma, pesma "Puppet", koju zajedno izvode Grijan Četen, Entoni Džen i Martin Slejteri. Premijerno je juče pušten na BBC radiju 1.

Foto: FlixPix / Alamy / Profimedia



Ćudljiva, retrospektivna i sa mračnim tonom - tako bi se najbolje mogla opisati numera "Puppet", čija atmosfera odslikava psihološku težinu univerzuma serije "Birmingemska banda". Pesmu je napisao Grijan Čaten sa dugogodišnjim kreatorima muzike serije "Peaky Blinders" Entonijem Dženom i Martinom Slejterijem. Upravo ovaj muzički izbor koji najavljuje film ujedno obeležava i snažno novo poglavlje u proslavljenom muzičkom nasleđu serije.



"Saundtrek Peaky Blinders - The Immortal Man" ukupno sadrži 36 numera, koje obuhvataju obimnu originalnu muziku, kao i pet potpuno novih originalnih snimaka. Dugogodišnji saradnici serije Entoni Džen i Martin Slejteri vratili su se da komponuju originalnu muziku za film, a osim Grijana Četena, novim snimcima doprineli su i Ejmi Tejlor (Amyl & the Sniffers), kao i Karlos O'Konel i Tom Kol (Fontejns), koji donose svežinu zvučnom pejsažu "Birmingemske bande".



Osim originalnog materijala, sandtrek sadrži i izbor pesama umetnika koji su definisali zvuk serije, kao što je pre svega Nik Kejv, u novosnimljenoj verziji kultne "Red Right Hand (The Immortal Man Version)", kao i verziju "Hunting The Wren (The Immortal Man version)", koju izvode Grijan Četan i Lankum, kao i dve transformativne obrade pesama Masiv atek, od koji jednu izvodi Četen, a drugu pevačica Dženifer Bol iz benda Girl in d jir abov.

Scena iz serije Peaky Blinders Foto: BRITISH BROADCASTING CORPORATION (bbc) - Album / Album / Profimedia



Scenario filma "Peaky Blinders: The Immortal Man" napisao je Stiven Najt, dok režiju potpisuje Tom Harper ("Heart of Stone", "Wild Rose"). U glavnim ulogama su oskarovac Kilijan Marfi, Rebeka Ferguson, Tim Rot, Sofi Randl, Beri Kiogan, kao i dobitnik nagrade Prajmtajm Emi Stiven Grejam.