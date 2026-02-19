Slušaj vest

Milja Vujanović Regulus jedno je od imena koje su znali svi devedesetih, ali osoba čiji život nije bio tako lak. Važila je za jednu od najlepših žena Jugoslavije, a po zanimanju je bila glumica i astrolog. Postala je poznata kao pobednica na konkursu za najlepšu ženu Srbije 1967, kada je imala svega 22 godine.

Bogata karijera

Njena filmografija beležila je dvadesetak ostvarenja, a pored završenih studija glume na Dramskoj akademiji, završila je i Fakultet političkih nauka, na kome je i magistrirala.

Pogledajte u galeriji fotografije Milje Vujanović:

1/6 Vidi galeriju Milja Vujanović Foto: Printscreen/Instagram/dusan_de_maksic, Printscreen/Instagram/konacno_vitki, Privatna Arhiva

Uloge je ostvarila i u filmovima "Sneg na usnama", "Majka, sin, unuk, unuka", "Bube u glavi", "Bablje leto“, "Neretva", "Most" i "Nokaut". Milja je nakon Eve Ras, bila druga glumica koja se svlačila u domaćim filmovima, a svojevremeno je dala izjavu "da bolje izgleda bez odeće, nego kad je obučena".

Glavna uloga u filmu "Rani radovi" Želimira Žilinika iz 1969, donela joj na prestižnom Berlinalu Zlatnog medveda, što joj je otvorilo vrata za sjajnu karijeru.

"Seks simbol"

Postala je opsesija mnogim muškaricma, ne samo kod nas, već i pojedinicma sa svetske javne scene. Bila je ljubav Arsena Dedića, Vuka Vuče, Roberta De Nira i mnogih drugih.

- Ona je bila Arsenu Dediću jedna od najvećih ljubavi. Čak je napisao da je do kraja života bio sa njom u kontaktu, da mu je ona poslala sve njene knjige i filmove. Ona je bila njegova velika inspiriacija. Mnogi poznati ljudi bili su mamina ljubav i ona njihova - ispričala je za Gloriu Miljina ćerka Maša.

Milja Vujanović i Bata Živojinović Foto: Printscreen/Instagram/batazivojinovic

Imala je i kratku romansu sa Robertom De Nirom tokom njegovog boravka u Beogradu 70-ih godina.

- Taj neki fest bio je 70-ih u Beogradu, kada je dolazio Robert De Niro. Nije još uvek bio toliko popularan. Oni su tada započeli tu neku romansu. Ja se tada još nisam rodila, tako da ga nažalost nisam upoznala - rekla je tada Maša.

Povlačenje iz glume

Milja se umorila od uloga u kojima je stereotipno bila golišava lepotica i odlučila je da se povuče iz glumačkih voda i posveti se astrologiji.

- Odluku da napustim film donela sam kada sam shvatila da tekstovi koje izgovaram nisu ono što bih ja u sličnim situacijama izgovarala. Astrologiju sam počela da proučavam pre trideset godina. I mada žalim za filmom, astrologiji sam ostala verna sve do danas. Uostalom, ne biramo mi profesiju, profesija bira nas - objasnila je svojevremeno.

Devedesetih godina se za televizijske formate vezivala činjenica da su bili dominantni razni magovi i proročice, a o njenom poznavanju astrologije i hiromantije i dan danas se pričaju legende.

Milja Vujanović Foto: Printscreen: Youtube

Brak sa "zvezdom"

U to vreme širokoj javnosti bila je poznata i kao astrolog koja se "udala" za zvezdu Regulus. Javnost je naravno, ostala zatečena njenom objavom da se udala za zvezdu, nakon čega je čak počela i da se potpisuje kao Milja Vujanović-Regulus.

Bila je čest gost u emisijama, pisala je za medije i objavljivala knjige, a oprobala se i kao voditeljka jednog izuzetno kontroverznog televizijskog formata. Ona je tada vodeći se astrološkim znacima plasirala srpske nacionalističke stavove.

Ljubavnik je pucao u nju

Njenu blistavu karijeru u to vreme, prekinula je tragedija koja ju je zadesila. Naime, u maju, 2000. godine Obrad Zejak, njen ljubavnik kog je upoznala u astro-centru, ju je upucao, nakon čega se prijavio za pokušaj ubistva.

Njena ćerka Maša kasnije je ispričala da je Milja odmah imala loš predosećaj:

"Rekla je prijateljima: 'Ovaj čovek kao da je došao da me ubije.'"

"Sad će Obrad ubiti Milju", bile su njegove reči, pre nego što je ispalio metak, ugasio cigaretu pored njenog tela i otišao da se sam prijavi policiji.

Milja Vujanović i Dragan Nikolić Foto: Printscreen

- Dve večeri pre te pucnjave, koja je dogodila 8. maja 2000. godine, otišla sam kod mame na Đurđevdan, njenu devojačku slavu. Rekla mi je da će sad on da stigne i da se, ako mogu, sklonim negde. To me je strašno pogodilo, ali očigledno je on imao veliki negativan uticaj na nju. Ni danas ne razumem njegovu mržnju prema meni. On mi je čak dao otkaz u firmi moje mame, došao da uzme telefon, ključeve od Astro centra - prisetila se Maša u pomenutom intervjuu i dodala:

- Noć pre nemilog događaja ona ga je poslala da sa mojim bratom Leonom donese nešto sa sela. On je brata ostavio negde usput i Leon me je pozvao od nekog druga. Zvala sam mamu da joj to kažem. Tada se veoma naljutila i njih dvoje su se posvađali. Sutradan ujutru on ju je upucao u njenom stanu. Nisam bila prisutna, ne znam šta se tačno desilo.

Mašin brat Leon je bio u kući kada je njihova majka Milja upucana u leđa, dok je Maši tragične vesti javila kuma. Maša je naglasila je da je znala da je Milja želela da okonča vezu u tom momentu.

- Moj brat je doleteo. On je par dana pre toga dobio naprasnu želju da izučava prvu pomoć. Tako je uspeo da joj zaustavi krvarenje. Kad je čuo pucanj doleteo je. Držao je u jednoj ruci pištolj, a u drugoj cigaru. Kad je pucao, bacio je, ugasio na podu i rekao mom bratu "Ubio sam ti majku". Otišao je da se prijavi, jer će mu to biti olakšavajuća okolnost - ispričala je u serijalu "Na ivici pakla".

Milja Vujanović Foto: Printscreen

- Tražila je od njega da pokupi svoje stvari, što on nije nameravao da uradi. Tada je uzeo pištolj i upucao je s leđa. Hitac joj je prošao kroz vrat, bila joj je oštećena kičmena moždina. Pet narednih godina bila je potpuno nepokretna. Dijagnoza: kvadriplegija. Mogla je samo glavu da pomera - ispričala je Maša svojevremeno za "Gloriu".

Milja je nakon pucnjave pala u komu. Probudila se ubrzo ali je zbog posledica povreda ostala nepokretna i preminula pet godina kasnije u Beogradu.

- Taj dan mi je bio najlepši na ljubavnom planu. Kao da sam u nekom raju. Sećam se da sam bila srećna i zaljubljena. Razmišljala sam kako konačno imam sve što želim. Sledi poziv. Kuma Maša Samardžiski kaže "Dođi kod nas, Milja i Leon su u bolnici". Pitala sam šta je uradio. Odletela sam sa dečkom kod kume. Vrištala sam kad su mi rekli. "Ubiću ga", to sam ponavljala. Dali su mi nešto za smirenje - ispričala je Maša.

Milja Vujanović i Dragan Nikolić Foto: Printscreen

Deca

Iza sebe je ostavila dva naslednika, koje je dobila iz prethodnih veza. Između prvorođene ćerke Maše i sina Leona razlika je 12 godina, a imena njihovih očeva nikada nije otkrila javnosti. Maša je postala ekonomista po profesiji, a svojevremeno je u jednom intervjuu otkrila da se zbog doživljenih silnih stresova dugo borila sa prekomernom težinom i u jednom trenutku imala je čak 154 kilograma.

Bonus video: Poznata glumica progovorila o detaljima zlostavljanja