Posle punih 18 godina, kada su na koncertu povodom 60 godina Big Benda RTS-a, gitare ukrstili vrsni umetnici, to jedinstveno iskustvo će ponoviti 13. maja na sceni mts Dvorane: Vlatko Stefanovski, Dado Topić i Rambo Amadeus. Nakon što su zajednički sa čuvenim orkestrom nastupali 2008. godine u Sava Centru, ovaj poseban muzički doživljaj ponoviće na sceni kultne Dvorane i ove godine. Karte za koncert su od danas u prodaji na mtsdvorana.rs i blagajni mts Dvorane.

Podsetimo, Vlatko Stefanovski je već dva puta nastupao u mts Dvorani 2023. i 2025. svirajući sa svojim Triom, kada je po ko zna koji put, oduševio ovdašnju publiku, dok je 2024. godine u beogradskom Sava Centru proslavio 50 godina karijere.

Ništa manje emocije za Beograđane ponudiće 19. i 20. februara u mts Dvorani i sam Dado Topić, koji će koncertom proslaviti 60 godina svoje karijere, dok je Rambo Amadeus decembra 2025. godine održao još jedan solo nastup, po tradiciji u nekadašnjoj Dvorani Doma sindikata.

Nesumnjivo će publika uživati u muzici tri gitarska i rokenrol giganta, koji će nastupiti sa Big Bendom RTS-a, renomiranim džez ansamblom koji je u bogatoj karijeri scenu podelio sa najeminentnijim džez muzičarima današnjice.

