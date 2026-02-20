Slušaj vest

Beogradsko dramsko pozorište danas obeležava 79 godina postojanja svečanom dodelom tradicionalnih nagrada, koja je održana 20. februara 2026. godine u foajeu pozorišta. Povodom Dana Pozorišta, priznanja su uručena umetnicima, saradnicima i zaposlenima koji su tokom prethodne godine dali izuzetan doprinos radu i umetničkom životu.

Glavna godišnja nagrada "Tatjana Lukjanova", za višegodišnji doprinos Beogradskom dramskom pozorištu i pozorišnom životu Srbije, dodeljena je Jovi Maksiću i posthumno Zoranu Đorđeviću.

Nagrade za najbolja ostvarenja članova ansambla i gostujućih umetnika i autora u predstavama BDP tokom 2025. godine dodeljene su: Tamari Šušić i Vukašinu Jovanoviću – za partnersku glumačku igru, Miloradu Damjanoviću i Milanu Kolaku.

Specijalna nagrada za kolektivnu igru pripala je Ireni Popović Dragović i muzičarima u predstavi „Više od igre“, za izuzetno zajedničko scensko ostvarenje.

Nagrada za radni doprinos „Mihajlo Fejzulovski“, za ostvarene rezultate u radu tokom 2025. godine, dodeljena je Mihajlu Levinu.

Nagrada za doprinos saradnika uručena je Fondaciji Mozzart, kao priznanje za dugogodišnju podršku radu Beogradskog dramskog pozorišta.

Obeležavanje Dana BDP nastavlja se večeras, kada će u 19:30 časova, na Velikoj sceni, biti izvedena premijera predstave „Kralj Ibi“, u režiji Staša Koprivica. U glavnim ulogama su Andrija Milošević kao Ibi i Paulina Manov kao Kraljica Ibi.

Na ovaj način, Beogradsko dramsko pozorište još jednom potvrđuje svoju posvećenost zajedništvu i negovanju pozorišta kao živog prostora susreta, dijaloga i savremenog izraza.

