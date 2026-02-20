Slušaj vest

Popularna serija "Igra prestola" američkog pisca Džordža R. R. Martina adaptira se za pozorišnu produkciju koja će premijerno biti prikazana ovog leta, objavila je britanska pozorišna trupa Royal Shakespeare Company (RSC).

Fantastična dramska serija započela je kao niz romana pod nazivom "Pesma leda i vatre", koje je Martin napisao 1990-ih, a koji je adaptiran u nagrađivanu TV seriju.

U galeriji pogledajte kadrove iz serije "Igra prestola":

1/12 Vidi galeriju Igra prestola Foto: Printscreen/Instagram, Profimedia

Premijera u Stratfordu na Ejvonu

Royal Shakespeare Company (RSC) saopštila je da će kritički hvaljena serija biti izvedena u Stratfordu na Ejvonu kasnije ove godine u pozorišnoj adaptaciji pod nazivom "Igra prestola: Ludi kralj".

Produkcija će se bazirati na knjigama Martina, a za pozorište će je adaptirati dramaturg Dankan Makmilan. Radnja će se odvijati više od decenije pre događaja opisanih u romanima i navodno će "otkriti legendarno poglavlje" o istoriji izmišljenog kontinenta Vesterosa, gde se odvija radnja fantastične serije.

Džordž R. R. Martin, pisac Igre prestola Foto: Profimedia

Zavera protiv Ludog kralja

RSC je objavio da će se priča odvijati nakon duge zime, na "raskošnom banketu uoči viteških turnira", te da će se smišljati izdajnička zavera protiv Ludog kralja dok njegov unutrašnji krug dovodi u pitanje njegovu "nemilosrdnu" vladavinu.

Martin o pozorišnoj adaptaciji

"Kad sam prvi put napisao 'Igru prestola', nisam zamišljao da će to biti išta drugo osim knjige", rekao je Džordž R. R. Martin.

"Bilo je to mesto gde je moja mašta postojala bez granica. To što se moj rad sada adaptira za pozornicu nešto je što nisam očekivao, ali sam to dočekao s velikim entuzijazmom i uzbuđenjem. Pozorište nudi nešto jedinstveno. Mesto gde moja i mašta publike mogu da se susretnu i nadamo se da ćemo stvoriti nešto čarobno."

Video: Ammar Mešić otkrio kako je dobio ulogu u "Igri prestola"