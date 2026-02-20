Slušaj vest

Treća sezona serije „Kuća zmaja“ stiže u junu, a prvi trejler otkriva da su sukobi unutar porodice Targarjen daleko od mirnih.

Haos među Targarjenima

Nakon što je napao svog brata, kralja Egona Targarjena, na kraju druge sezone, nemilosrdni Ejmond Targarjen sada sedi na Gvozdenom tronu. Njegova majka, Alisent Hajtauer, deluje razumno – zna da je njen sin čudovište i planira da pomogne Reniri Targarjen i njenim jahačima zmajeva da povrate Crvenu tvrđavu i njeno pravo na tron.

Pogledajte u galeriji prve kadrove:

Trejler prikazuje krvave bitke na kopnu, vodi i u vazduhu, dok Renirin najstariji sin, Džakaeris Targarjen, upozorava majku da se Alisent ne može verovati.

Sukobi iza scene

Dok drama Targarjena eskalira na ekranu, tenzije su velike iza scene. Na početku, odnos između autora Džordža R.R. Martina i scenariste Rajana Kondala bio je pozitivan – Kondal je čak kreirao Martinov lik u Drvetu Viršume u epizodi i doveo autora na set.

Međutim, u blog postu iz septembra 2024. godine, Martin je izrazio razočaranje načinom na koji je Kondal izmenio izvorni materijal. Posebno ga je uznemirila promena sekvence „Krv i sir“ u premijeri druge sezone i izostavljanje Mejlora Targarjena, čije odsustvo bi moglo imati domino efekat na ostatak serije od četiri sezone.

Blog post je ubrzo uklonjen, ne na Martinov zahtev, već zbog intervencije HBO-a. Martin je kasnije prokomentarisao:

„Vratio bih je, ali bih onda izgledao kao idiot. Osamdeset posto je hvala, ali ljudi nisu primetili.“

Tokom Zum sastanka sa Kondalom i rukovodstvom HBO-a, Martin je navodno rekao:

„Ovo više nije moja priča.“

Martin i HBO

Ovo nije prvi put da se Martin ne slaže sa HBO-om – sukobio se i sa scenaristima Dejvidom Beniofom i D.B. Vajsom tokom serije „Igra prestola“ i prestao je da doprinosi scenariju na kraju četvrte sezone.

Insert iz serije Kuća zmaja

„Do pete i šeste sezone, a posebno sedme i osme, praktično sam bio van toga“, rekao je Martin za „Njujork tajms“.

Zanimljivo je da je upravo Martin izabrao Kondala da bude scenarista serije „Kuća zmaja“, i ostaje da se vidi da li će treća sezona promeniti njegovo mišljenje.

