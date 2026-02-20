Slušaj vest

Predstava „Puškin.Slučaji“ biće izvedena 26. februara 2026. godine, sa početkom u 20 časova, u prostoru Ložionice u Beogradu.

Ova savremena pozorišna predstava istražuje fenomen slučaja, sudbine i ličnog izbora kroz fragmentiranu i otvorenu dramaturšku strukturu. Inspirisana odabranim proznim delima Aleksandra Puškina, priče se rekontekstualizuju i dovode u dijalog sa istorijskim paralelama, savremenim trenutkom i ličnim iskustvom publike. Fragmentirani narativi, ljubavne priče vođene slučajem, konflikti i rivalstva, trenuci gubitka i životne promene postepeno otkrivaju skrivene veze u kojima se naizgled slučajni događaji pokazuju kao značajni i posledični.

Osnova predstave su priče iz Puškinovih Priča Belkina: Mećava, Pucanj, Stanicioni upravnik i Devojka seljanka.

1/8 Vidi galeriju Puškin.Slučaji Foto: MONUHCITY/ORLOV

Na sceni se smenjuju različiti likovi, a publika je aktivno uključena u tok priče. U predstavi igraju: Evgenija Eškina - Kovačević, Daniel Kovačević, Rade Maričić i Nikola Štrbac, koji se fluidno kreću između likova i naratora, povremeno uključujući gledaoce kroz interakciju, ples ili fotografisanje. Izvođenje se odvija na srpskom jeziku, uz ruske titlove.

Režiju potpisuje Filip Vinogradov, nagrađivani ruski pozorišni reditelj i scenograf, laureat nacionalne nagrade „Zlatna maska“ i dobitnik gran-prija „POP MEHANIKA “ nagrade S.Kurehina. Od 2022. godine živi i radi u Beogradu, gde svojim predstavama spaja bogatu rusku pozorišnu tradiciju sa savremenim izvođačkim praksama, donoseći svežinu i inovativnost na lokalnu scenu.

Ruski reditelj radio i u Vranju Foto: Tatjana Stamenković

Predstava postavlja pitanja o ličnoj slobodi, sudbini i uticaju slučajnih događaja, društvenih struktura i istorijskih sila na život pojedinca, stvarajući prostor za refleksiju i dijalog sa publikom. Kombinacijom drame, ironije i igre, „Puškin.Slučaji” otvara prostor za promišljanje univerzalnih tema: identiteta, slobode i smisla življenja.

Foto: Jegor Želtouhov i Natalia Korenovskaja