Milena Dravić i Dragan Nikolić bili su jedan od najomiljenijih parova na sceni

Nisu živeli od glamura – živeli su od brzine. Dok je ona jurila iz pozorišta na snimanje, on je sa seta trčao pravo u studio. Njihov brak nije bio salonska bajka, već savršeno uigran haos dvoje umetnika na vrhuncu karijere.

Taj ritam najbolje oslikava reportaža objavljena 1973. godine u magazinu „Praktična žena“, koju potpisuje G. H. Samardžiski. Fotografije iz njihovog doma i danas kruže društvenim mrežama i izazivaju nostalgiju za vremenom kada su Milena i Gaga bili simbol jedne epohe.

U nastavku donosimo priču iz 1973. – atmosferu jednog doma u kojem su se susretali umetnost, ljubav i večita žurba.

Mart 1973: U njihovom domu gosti su uvek dobrodošli – ako ih zateknu zajedno

U njihovom domu gosti su uvek dobrodošli, naravno ako ih pronađu kod kuće – „obraz uz obraz“. Dok je Milena u Atelje 212, Dragan snima film; kad Dragan stigne u Atelje, Milena je na snimanju nekog filma; a kad se Milena vrati, Dragan otputuje. I tako stalno: jedva da se okupe na snimanju popularnog TV šoua Obraz uz obraz, a tu, kako Zdravko Šotra kaže: „Nema mrdanja dok se emisija ne snimi!“

Uz dosta strpljenja i malo sreće, ipak smo ih zatekli kod kuće, gde su zajedno proveli punih 45 minuta...

... ali ne sami; bilo je dogovoreno da dođemo i mi.

Milena nas dočekuje na vratima s neodoljivim osmehom, zbog koga ne možete da joj zamerite i da ste je godinu dana jurili.

U predsoblju vidimo nekoliko slika na zidovima i neizbežni poster, na kome je krupnim slovima na engleskom ispisano: „Wanted dead or alive – Milena Dravić“.

Milena nas kroz jedan ovalni otvor uvodi u dnevnu sobu.

Oni su priča za sebe, a njihov dom – priča za sebe... I dok Dragan nije tu, oseća se njegovo prisustvo. Milena ga pominje svakog časa: on je kupio ili doneo ovo ili ono, voli da sedi u fotelji u uglu, da ruča u samoj kuhinjici mada je odmah ispred nje trpezarija, uživa da razmešta sitnice, koje Milena posle njega ponovo vraća na staro mesto.

– Na žalost, naišli ste u vreme kada nam je gotovo nestalo pića... Oko ovog snimanja smo oboje toliko zauzeti, a to je Draganov posao. Jednostavno smo trošili zalihe... Imamo u stvari još malo votke. Jeste li za to? A, samo kafu? Pa toga naravno nikad ne može da nestane – mada je ja uopšte ne pijem. Dragan je koristi u ogromnim količinama, valjda otud što puši.

– Bože, što ga nema, trebalo je da je već ovde, on je inače tačan kao sat?! – čudi se Milena.

– Uvek kada tako malo zakasni, ja se mnogo brinem, znate kako je danas kad idete kolima, nikad ne znate dokle ste živi.

Dogovaramo se oko snimanja, voljna sam da uhvatim što više detalja od kojih je njihov dom i sastavljen... Svaki ugao kao da priča nekakvu svoju priču, jedna fotelja vraća vas u vreme baroka, a luster koji je toliko nizak da je Draganu do ramena podseća vas na pravu „maniju“ koja je uhvatila današnji naš svet – kupovinu starinskih lustera od vojvođanskih Roma.

A cveće? Nijedna vaza nije prazna, a domaćici nisu strane tajne drevne japanske veštine ikebane.

– Cveće obožavam – kaže Milena. – Ne vratim se iz grada bar bez kite ljubičica.

Milena nema mnogo vremena za kuću, nema vremena da je uredi onako kako želi, sa puno ljubavi i pedanterije – a spada u izuzetno pedantne žene. A kada je uredi, to mora i da se pazi.

Tu je doduše i jedna žena koja uradi sve što Milena ne stigne, pa ipak, dok ona to svojom rukom ne namesti, stiče se utisak, kao da nije sigurna da je to baš dobro.

U njihovom stanu je prijatno, toplo – odiše sve mladošću, oseća se u vazduhu negde da tu živi dvoje mladih ljudi koji vole sve što je lepo, ukusno i pre svega udobno. Zato i nema puno stvari, ali ima dosta prostora da se ko želi smesti na podu, raširi oko sebe najraznovrsniju domaću i stranu štampu, koje kod Milene i Dragana ima isuviše, i da jednostavno uživa, što i oni čine u jednom trenutku, u želji da nam pokažu kako to izgleda.

Vreme naše posete munjevito se bliži kraju, samim tim i vreme njihovog polaska na snimanje najnovije emisije „Obraz uz obraz“...

Uspevamo još da saznamo da su kod Milene trenutno dva scenarija, dve ponude za film, da još uvek ne zna šta će i da li će nešto prihvatiti. Dragan je u svom matičnom pozorištu Atelje 212 vrlo angažovan, predstava Maratonci nedavno je imala premijeru, a i predstava Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji u kojoj Milena ima zapaženu ulogu već preko dve sezone ne silazi sa repertoara pozorišta.

Inače, i na ovogodišnjem, jubilarnom dvadesetom pulskom festivalu Dragan će biti protagonista jednog filma Miša Radivojević. Uspeli smo da saznamo da će taj film doneti dosta toga novog i do sada neviđenog na velikom ekranu.

Posle svega ovoga, gotovo je deplasirano pitanje o slobodnom vremenu, ali ako vas baš interesuje – provode ga obraz uz obraz.

