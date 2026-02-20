Slušaj vest

Beogradska premijera igrano-dokumentarnog filma „Mileva Ajnštajn“ rediteljke Andrijane Stojković biće održana u petak, 27. februara u 19 časova u mts Dvorani, u okviru osmog izdanja Međunarodnog festivala dokumentarnog filma - DOK #8.

Dokumentarno igrani film Mileva Anštajn Foto: Aleksandar Stojković

Film prati život Mileve Marić, genijalne matematičarke i supruge Alberta Ajnštajna, koja je uprkos značajnom doprinosu nauci ostala gotovo neprimećena u istoriji. Kroz kombinaciju igranih scena, intervjua sa stručnjacima i arhivskog materijala, film oslikava njen životni put od detinjstva u Titelu, preko studija u Cirihu, do složenih emotivnih i intelektualnih odnosa sa Albertom Ajnštajnom. Iz njihovog susreta rađaju se ljubav, dva sina i nekoliko revolucionarnih naučnih radova.

Poseban fokus filma je na njenoj istrajnosti, genijalnosti i doprinosu nauci, kroz prizmu zaboravljene žene u istoriji. Milevino ime ne stoji uz Albertovo u istoriji nauke i na listi dobitnika Nobelove nagrade. Ono malo što je ostalo posle njene smrti sačuvano je gotovo slučajno. Danas, 150 godina posle njenog rođenja, ovaj film pokušava da otme od zaborava svu lepotu njene izuzetne ličnosti.

Film je finansiran sredstvima Autonomne Pokrajine Vojvodine, scenario potpisuje Selena Stanković, a producentkinja je Danka Milošević.

U igranom delu filma ulogu Mileve Marić Ajnštajn tumači Staša Nikolić, dok se kao lik Alberta Ajnštajna pojavljuje Teodor Vinčić. U filmu igraju i Aleksandar Đurica, Radmila Tomović i Ema Muratović.

Selena Stanković i Andrijana Stojković Foto: Kurir

Andrijana Stojković (1976) diplomirala je na Katedri za filmsku i TV režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, gde danas radi kao vanredni profesor na osnovnim i master studijama. Autorka je osam kratkih igranih i dokumentarnih filmova, jednog dugometražnog i dva srednjemetražna dokumentarna filma, dva dokumentarno-igrana i jednog dugometražnog igranog ostvarenja. Njeni filmovi prikazivani su i nagrađivani na brojnim međunarodnim festivalima, među kojima su International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA), Hot Docs Canadian International Documentary Festival, International Film Festival Rotterdam, FIDMarseille, Raindance Film Festival, Sofia International Film Festival i Havana Film Festival. Učestvovala je i kao članica žirija na međunarodnim filmskim festivalima.

Jedna je od osnivača Udruženja za edukaciju u oblasti audiovizuelne kulture FILMKULTURA. Članica je Udruženja filmskih umetnika Srbije, Asocijacije filmskih reditelja Srbije, Udruženja filmskih producenata Srbije i DOK Srbija - Dokumentaristi Srbije, kao i Upravnog odbora Organizacije filmskih autora Srbije (UFUS AFA Zaštita).

Filmografija (izbor): Mileva Einstein (dokumentarno-igrani, 2025), 3211 (dokumentarno-igrani, 2023), To sam što jesam - Gipsy Mafia / I Am What I Am - The Story of Gipsy Mafia (dokumentarni, 2019), Vongar / Wongar (dokumentarni, 2018), Kutija / The Box (igrani, 2011), Muzej radi samo državnim praznicima / Museum Open Only on Public Holidays (dokumentarni, 2002), Beogradski zvuk / Belgrade Sound (dokumentarni omnibus, 2001), Ostrvo / An Island (dokumentarni, 1997) i Kuća / Home (dokumentarni, 1996).

Ljubavna prisma Mileve i Alberta

Osmo izdanje Međunarodnog festivala dugometražnog dokumentarnog filma DOK #8 biće održano od 26. februara do 1. marta u mts Dvorani u Beogradu, donoseći publici pažljivo odabranu selekciju savremenih dokumentarnih ostvarenja. Pored glavnog programa, festival uključuje i takmičarsku selekciju Enter DOK, posvećenu debitantskim dokumentarnim filmovima. U okviru ovog programa se dodeljuju dve nagrade - Nagrada publike i Nagrada žirija publike, koji čine tri ljubitelja filma, sa ciljem da se istaknu novi autorski glasovi savremenog dokumentarnog filma.

Festival će biti otvoren filmom “Orvel 2+2=5”, a kompletan program osmog izdanja DOK festivala dostupan je na zvaničnom sajtu dokfest.rs.

Ulaznice za projekciju filma „Mileva Ajnštajn“ dostupne su na blagajni mts Dvorane i onlajn putem sajta: https://www.mtsdvorana.rs/film/mileva-ajnstajn

