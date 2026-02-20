U Etnografskom muzeju Nedelja kineskog filma: Od 23. do 28. februara na repertoaru aktuelni filmovi koji obrađuju teme savremenog društva
U Etnografskom muzeju u organizaciji Instituta Konfucije, od 23. do 28. februara biće održana Nedelja kineskog filma, posvećena savremenim igranim filmskim ostvarenjima iz Narodne Republike Kine.
Publika će imati priliku da pogleda izbor aktuelnih filmova koji obrađuju teme savremenog društva, porodičnih odnosa, pravde i ličnih izazova, pružajući autentičan uvid u današnju kinesku kinematografiju. Filmovi su titlovani na srpski jezik, dok je dečji film sinhronizovan.
Program projekcija:
23. februar u 18 časova
„Prave stvari“
24. februar u 18 časova
„Jednom se živi“
25. februar u 18 časova
„Izgubljeni u Rusiji“
26. februar u 18 časova
„Izgubljena među zvezdama“
27. februar
u 12 časova – „Putovanje na zapad“ (dečji film, sinhronizovan)
u 18 časova – „Član 20“
Nedelja kineskog filma ima za cilj da približi domaćoj publici savremene tokove kineske igrane produkcije i dodatno osnaži kulturnu saradnju između Srbije i Kine.
Ulaz je slobodan.
