Beogradsko dramsko pozorište obeležilo je juče 79 godina postojanja svečanom dodelom tradicionalnih nagrada. Povodom Dana pozorišta, priznanja su uručena umetnicima, saradnicima i zaposlenima koji su tokom prethodne godine dali izuzetan doprinos radu i umetničkom životu kuće na Crvenom krstu.



Glavna godišnja nagrada "Tanja Lukjanova" za višegodišnji doprinos Beogradskom dramskom pozorištu i pozorišnom životu Srbije dodeljena je Jovi Maksiću i posthumno Zoranu Đorđeviću.

Jovo Maksić u seriji "Tvrđava"

Jovo Maksić kao policajac Nikica Baša u seriji „Tvrđava"



- Ne vredim toliko, ljudi. Veličinu jedne nagrade koju dobijete ne čini samo ime koje ona nosi već i kolege i ljudi koji su je primili pre mene. I kad vidim sva ta imena, kad pogledam koji su oni ostavili trag u ovom pozorištu, kao što su Olivera i Rade Marković, Pepi Laković, mislim da nisam dostojan ove nagrade. Nemojte me pogrešno shvatiti, "Tatjana Lukjanova" me još više obavezuje. Izuzetno mi je drago što se nalazim u tom društvu. Međutim, imam veliki strah da li ću opravdati to poverenje, da ne kaže neko ko dođe posle mene šta će ovaj ovde među ovim ljudima - rekao je Maksić.





On je citirao svoju koleginicu Milenu Dravić, koja mu je bila glumački uzor.

- Pročitaću njenu izjavu iz jednog intervjua, koji me je nekako pogodio i dao mi smernice u životu. "Nismo mi glumci samo umetnici već pre svega moramo biti ljudi..." Mislim da je to naša misija i obaveza svih nas da se borimo da opstanemo - poručio je glumac, koji je pre deset godina stigao u BDP.





Nagrade za najbolja ostvarenja članova ansambla i gostujućih umetnika i autora u predstavama BDP tokom 2025. godine dodeljene su Tamari Šušić i Vukašinu Jovanoviću za partnersku glumačku igru, Miloradu Damjanoviću i Milanu Kolaku.

Specijalna nagrada za kolektivnu igru pripala je Ireni Popović Dragović i muzičarima u predstavi "Više od igre", za izuzetno zajedničko scensko ostvarenje.

- Drago mi je da BDP dobija sve mlađi ansambl. Uloga Gulivera je došla kao moja šoljica čaja. S njom se završavaju moje glumačke ambicije u pozorištu. Upravnik neka ne brine, jer ću nastaviti da radim za platu. Sada imam druge prioritete (profesura i rad sa studentima, op. aut.) - poručio je Damjanović.





Nagrada za radni doprinos "Mihajlo Fejzulovski" za ostvarene rezultate u radu tokom 2025. godine dodeljena je radniku održavanja Mihajlu Levinu, a za doprinos saradnika uručena je Fondaciji "Mocart", kao priznanje za dugogodišnju podršku radu Beogradskog dramskog pozorišta.