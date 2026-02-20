Slušaj vest

Glumac i producent Nedeljko Bajić, sin Radoša Bajića, čuvenog Radašina iz serije "Selo gori, a baba se češlja", važio je za jednog od najzgodnijih glumaca sredinom devedesetih.

Nedeljko Bajić je karijeru počeo 1995. godine u komediji "Treća sreća". On je u ovom filmu, osim sa svojim ocem Radošem Bajićem, između ostalog, imao i zajedničkih scena i sa Milenom Dravić.

"Treću sreću" je režirao Dragoslav Lazić, a scenario napisao Radoš Bajić. Zanimljivo je to i da je kraj ovog filma posebno emotivno nabijen kada Dragčetov sin Stevica direktno sa venčanja odlazi na odsluženje vojnog roka.

Mnoge devojke su u Srbiji bile opčinjene glumcem koji je igrao Stevicu, naočitog šarmera, a malo ko je znao ko je zapravo on. Reč je upravo o Nedeljku Bajiću, koji je tada bio đak u srednjoj školi. Imao je svega 19 godina.

Posle te uloge ponovo je stao pred kamere tek 2007. godine za potrebe serije "Selo gori, a baba se češlja" u kojoj je glumio Radašinovog sina, Radoslava Rakovića.

"Radoš mi je ponudio ulogu Radoslava u "Selo gori a baba se češlja". Bio sam skeptičan, nisam verovao u sebe, a ispostavilo se da mogu (smeh). Moja škola glume su bili rad i veoma mnogo snimajućih dana s Draganom Nikolićem, Mandom, Ljiljom Stjepanović, Olgom Odanović, Mirkom Babićem, kasnije i s Nebojšom Glogovcem i mnogim drugim velikanima. Ipak, najviše sam naučio od svog oca Radoša, s kojim sam puno razgovarao i čije sam savete i smernice slušao", ispričao je nedavno Nedeljko u intervjuu za TV Ekran.

Ana Sakić i Nedeljko Bajić u seriji Selo gori, a baba se češlja Foto: Printscreen/RTS

Pored pomenute serije koja se trenutno ponovo reprizira na Prvom programu RTS, Nedeljko je glumio i u serijama "Ravna gora", "Urgentni centar", "Psi laju i vetar nosi" i "Azbuka našeg života". Ostvario je uloge i u filmovima "Za kralja i otadžbinu" i "Heroji Halijarda".

Pored glume, Nedeljko Bajić se bavi i produkcijom.

