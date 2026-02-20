Slušaj vest

Izložba „Porodica vetra“ reditelja Stefana Đorđevića svečano je otvorena 19. februara u prepunoj Filmskoj galeriji Dvorane Kulturnog centra Beograda. Veliki broj posetilaca ispunio je galerijski prostor, potvrđujući snažno interesovanje publike za film „Vetre, pričaj sa mnom“ i intimni svet koji ga je inspirisao.

Nakon otvaranja izložbe, uz gromoglasan aplauz publike dočekana je i ekipa filma, koja se zahvalila prisutnima i podelila utiske o nastanku filma.

Postavka „Porodica vetra“ ne predstavlja klasičnu filmsku izložbu, već vizuelni i emotivni produžetak sveta filma. Kroz fotografije, lične predmete i simbolične elemente, istražuje se protok vremena, promene unutar porodice i tekstura svakodnevnog života. Kako je istakla autorka pratećeg teksta Katarina Kostandinović, izložba ne objašnjava film, već otkriva njegovu unutrašnju atmosferu i osećajnost.

Film „Vetre, pričaj sa mnom“, inspirisan ličnim iskustvima reditelja, prati Stefana koji se, prvi put nakon smrti majke, vraća kući kako bi sa porodicom proslavio bakin rođendan. Njegova namera da dovrši film o majci i pomogne povređenom psu prerasta u intimno putovanje ka isceljenju. U filmu igraju članovi rediteljeve porodice, čime se briše granica između dokumentarnog i igranog, između života i umetnosti.

Ovo višestruko nagrađivano ostvarenje, koje je između ostalog ovenčano i prestižnom nagradom Srce Sarajeva na Sarajevo Film Festivalu i nagradom za najbolju režiju na Festivalu autorskog filma, trenutno se prikazuje u više od 30 bioskopa širom Srbije, a publika ima priliku naredne nedelje da ga pogleda i na repertoaru Dvorane Kulturnog centra Beograda.

Izložba „Porodica vetra“ realizovana je u saradnji Kulturnog centra Beograda sa autorom i njegovim saradnicima, i traje do 1. aprila. Filmska galerija otvorena je svakog dana od 17 do 21 čas.

