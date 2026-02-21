Slušaj vest

Glumica Vanja Nenadić, sa suprugom, takođe glumcem, Markom Todorovićem, čeka drugo dete, što je potvrdila pojavivši se s trudničkim stomakom na kulturnom događaju.

Na premijeri predstave "Kralj Ibi“u Beogradskom dramskom pozorištu glumica se pojavila sa svojom koleginicom i prijateljicom Ivom Ilinčić i po prvi put u javnosti pokazala trudnički stomak, a kako saznajemo, u petom je mesecu trudnoće.

U galeriji pogledajte kako je Vanja Nenadić blistala s trudničkim stomakom na premijeri predstave "Kralj Ibi":

Vanja Nenadić prvi put u javnosti s trudničkim stomakom, čeka drugo dete

Vanja Nenadić i Marko Todorović su sina Jakšu dobili u avgustu 2024. godine, a sada će se glumački par dobiti i drugo dete.

Glumica je, prema pisanju Blica na polovini trudnoće, a najlepše vesti sa osmehom je potvrdila za medije.

Prošlog leta je njihov sin Jakša kršten na praznik Male Gospojine, a uz krštenje roditelji su na jednom salašu organizovali i proslavu prvog rođendana.

"Jakša je primio svoj prvi blagoslov", napisala je Vanja tada na društvenim mrežama, gde je zajedno sa suprugom objavila nekoliko emotivnih snimaka.

Vanja Nenadić sa suprugom Markom Todorovićem Foto: Damir Dervišagić

Mladi par za kuma je izabrao kolegu, glumca Jovana Jovanovića.

Pre nego što su započeli vezu, dugo su gajili prijateljstvo.

Vanja Nenadić Foto: Nemanja Nikolić

– Mi smo prvo bili bliski prijatelji. I, nekako, iz toga je sve preraslo u ljubav. Marko je to prvi osetio, trebalo mu je malo da i mene ubedi, i to je to – otkrila je Vanja Nenadić krajem prošle godine. Prvi put su se zajedno pojavili u javnosti na premijeri predstave “Božanstvena komedija”, u njihovom matičnom Beogradskom dramskom pozorištu.

