Glumica Vanja Nenadić, sa suprugom, takođe glumcem, Markom Todorovićem, čeka drugo dete, što je potvrdila pojavivši se s trudničkim stomakom na kulturnom događaju.

Na premijeri predstave "Kralj Ibi“u Beogradskom dramskom pozorištu glumica se pojavila sa svojom koleginicom i prijateljicom Ivom Ilinčić i po prvi put u javnosti pokazala trudnički stomak, a kako saznajemo, u petom je mesecu trudnoće.

U galeriji pogledajte kako je Vanja Nenadić blistala s trudničkim stomakom na premijeri predstave "Kralj Ibi":

Vanja Nenadić prvi put u javnosti s trudničkim stomakom, čeka drugo dete Foto: Milos Tesic/ATAImages

Vanja Nenadić i Marko Todorović su sina Jakšu dobili u avgustu 2024. godine, a sada će se glumački par dobiti i drugo dete.

Glumica je, prema pisanju Blica na polovini trudnoće, a najlepše vesti sa osmehom je potvrdila za medije.

Prošlog leta je njihov sin Jakša kršten na praznik Male Gospojine, a uz krštenje roditelji su na jednom salašu organizovali i proslavu prvog rođendana.

"Jakša je primio svoj prvi blagoslov", napisala je Vanja tada na društvenim mrežama, gde je zajedno sa suprugom objavila nekoliko emotivnih snimaka.

Vanja Nenadić i Marko Todorović
Vanja Nenadić sa suprugom Markom Todorovićem Foto: Damir Dervišagić

Mladi par za kuma je izabrao kolegu, glumca Jovana Jovanovića.

Pre nego što su započeli vezu, dugo su gajili prijateljstvo.

Vanja Nenadić
Vanja Nenadić Foto: Nemanja Nikolić

– Mi smo prvo bili bliski prijatelji. I, nekako, iz toga je sve preraslo u ljubav. Marko je to prvi osetio, trebalo mu je malo da i mene ubedi, i to je to – otkrila je Vanja Nenadić krajem prošle godine. Prvi put su se zajedno pojavili u javnosti na premijeri predstave “Božanstvena komedija”, u njihovom matičnom Beogradskom dramskom pozorištu.

