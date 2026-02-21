Slušaj vest

Serija "Igra sudbine" već šest godina omiljena je kod publike. Ulazak u novu sezonu, pod intrigantnim podnaslovom "Ljubav nakon greha", donosi velika previranja i nove likove. O fenomenu dugovečnosti, izazovima iza kamere i planovima za budućnost razgovarali smo s producentom Nikolom Burovcem. On nam otkriva kako se održava svežina priče koja broji više hiljada epizoda, najavljuje dolazak velikog evropskog glumačkog imena i objašnjava zašto veruje da će ova saga trajati još najmanje šest godina.

Šest godina na vrhu gledanosti u domaćoj televizijskoj produkciji je gotovo presedan. U čemu vi, iz producentske perspektive, vidite ključ dugovečnosti "Igre sudbine"?

- Iz ove perspektive mogu da kažem samo jednu reč - ljubav. Mi beskrajno volimo našu seriju i iz dana u dan je živimo, dajući joj svoj maksimum. Ta neiscrpna ljubav, uz veliku predanost, rad i kreativu koja se podrazumeva, dovela je do toga da "Igra sudbine" traje toliko dugo i da ostane bliska publici.

Nova sezona nosi naziv "Ljubav nakon greha". Šta taj podnaslov tematski donosi i kako se razlikuje od prethodnih ciklusa serije?

- Da li uopšte postoji velika ljubav, a da joj nije prethodio neki greh? I čak kad ljubav postoji, to ne znači da posle nje ne možemo ponovo ući u greh. Ova priča govori o onome čemu svi težimo - da budemo voljeni i da volimo. Naravno, svako do toga dolazi na svoj način. Ovo je sezona velikih previranja, ali i sezona spoznaje, u kojoj će istina izaći na videlo i u kojoj ćemo videti šta se dešava onog trenutka kada naši glavni junaci budu ogoljeni.

Često ističete da je ovo tek "prvi ciklus". Kako se dugoročno planira jedna serija tog obima, a da ne izgubi svežinu?

- Neophodno je da se sezona planira unapred, najčešće godinu dana unapred. Kada se na vreme radi na storilajnu i na postojanoj, dobro postavljenoj priči, postoji sigurnost da će rezultati biti dobri i u nastavku. Promene ambijenta i uvođenje novih likova neophodni su iz godine u godinu kako bi serija dobila svežinu, dok glavni junaci koji su tu od samog početka ostaju njen čvrst oslonac. Verujem da smo zaokružili jedan ciklus i da sada ulazimo u novi.

U novu sezonu ulazi čak deset novih glumaca. Koliko je važno osvežavanje glumačke postave i kako balansirate između likova koje publika već voli i novih junaka?

- Novi likovi su neophodni i mi pažljivo pratimo puls publike. Neki likovi se zadrže duže, neki odu, ali to ne znači da se u nekoj od narednih sezona neće ponovo vratiti - sve je to, uostalom, "Igra sudbine". Uvek radimo ono što je u interesu serije i što je najbolje za nju.

U "Igri sudbine" pojavili su se i bardovi Voja Brajović, Nenad Jezdić i Ljubomir Bandović, ali i Kasandra. Spremate li nam neko novo iznenađenje?

- Velika je čast i zadovoljstvo što su glumački velikani već bili deo ove priče, ali to je tek početak. Imamo i znanje i jasan koncept da u svakoj sezoni publiku iznenadimo nekim velikim evropskim imenom. Tako će biti i u narednom periodu, ali o detaljima još nećemo govoriti. Na pitanje da li stiže velika evropska zvezda - odgovor je: da.

Kao producent, kako se nosite s pritiskom činjenice da radite najgledaniju domaću igranu seriju - da li je to dodatni teret ili motivacija?

- Ući u sedmu godinu emitovanja i biti upisan zlatnim slovima u istoriju televizije, ne samo u Srbiji već i u celom regionu, predstavlja ogromnu privilegiju. "Igra sudbine" nije samo najgledanija već i najdugovečnija domaća serija, koja i dalje traje i raste. Već u prvim danima emitovanja nove sezone serija obara rekorde gledanosti, a milionski auditorijum nastavlja verno da je prati. Biti deo takve priče je velika čast, ali i velika odgovornost - da svakodnevno činimo sve kako bi publika nastavila da voli i prati seriju. Iskreno zahvaljujemo publici na poverenju i dugogodišnjoj vernosti, kao i Prvoj televiziji na podršci i zajedničkom radu svih ovih godina. Verujemo da sa svakom novom sezonom doprinosimo tome da "Igra sudbine" ostane serija koju će pratiti brojne generacije - i, kao što sam već rekao, uvereni smo da smo tek na pola puta.

Paralelno s radom na seriji, aktivni ste i kao filmski producent. Koliko se razlikuju televizijska i filmska produkcija danas u Srbiji - i gde lično vidite veći kreativni izazov?

- Rad na filmu, u poređenju sa serijskim programom, često može da se doživi gotovo kao odmor - kao jedan lakši, relaksirajući izlet i prijatno zagrevanje. Naravno, pristup je drugačiji i film ima svoje specifičnosti, ali ta dva formata jednostavno nisu uporediva. Film je izuzetno važan za karijeru, ali u odnosu na savremene serijske i TV formate, u produkcijskom smislu predstavlja lakši zadatak.