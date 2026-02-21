Slušaj vest

Domaći film "Hajduk u Beogradu" i dalje osvaja bioskopsku publiku i pravi presedan. I nakon tri meseca prikazivanja na velikom platnu, svečana projekcija koja je upriličena povodom nove, produžene verzije filma ispraćena je prošle nedelje u Beogradu ovacijama i usklicima radosti kad su se na sceni nakon filma poklonili profesionalni glumci i mlada ekipa aktera.

Na premijeri duže verije filma u Beogradu

"Hajduk u Beogradu" je prva ekranizacija jedne od najčitanijij dečjih knjiga kod nas, nastale iz pera pisca Gradimira Stojkovića. Pored čuvenog razreda koji je opisan u knjizi i čije su đake ovekovečili mladi talenti - Todor Jovanović, Sofia Trifunović, Andrej Kostjukov i drugi, u ulogama su se našli i profesionalni glumci naše javne scene Vojin Ćetković, Nikola Kojo, Jelica Sretenović, Danica Maksimović, Sloboda Mićalović, Dragan Mićanović, Predrag Bjelac, koji su pokazali vidno oduševljenje za film reditelja Milana Todorovića.

Jelica Sretenović pobrala je velike simpatije publike tumačeći tetkicu Ljubicu. Navodi da se tokom filma i rasplakala:

- Vratila sam se u ono vreme. Oduševljena sam ekipom, ova deca su divna. Tu se vidi velika duša i srce s kojim je rađen ovaj film. To je stara Juga i onda se emocije vraćaju. Mladi ljudi reaguju fantastično iako to nije bilo njihovo vreme, ali reaguju na nešto što je plemenito.

Glumica, koju je publika zavolela zbog "Boljeg života", ne igra prvi put sjajno malu ulogu:

- Radila sam često epizodne uloge. Kod ove mi se dopalo to što sam osetila da može dobro da se uradi. Manja uloga mora da bude sublimisana i da ima svoj početak i kraj. Ima epizoda koje prosto prolete i nemate priču tog lika. Ljubica ima svoju priču. Volim da radim epizode koje imaju svoj početak, sredinu i kraj. Isto tako se prilazi i glavnim ulogama, ali je teže igrati epizode.

Jelica uživa u penziji, ali i u radu.



- Ne osećam tu penziju. Umetnik je živ dok radi. Uvek ima uloga za nas starije glumce. Samo da je zdravlja, a sve ostalo ide u rok službe - zaključuje Sretenovićeva.

Podsetimo, "Hajduk u Beogradu" je priča o dečaku koji iz manjeg mesta dolazi u Beograd upisujući se u osnovnu školu, u odeljenje VIII/5.

Nakon što se zajedno sa svojim roditeljima iz manjeg mesta doselio u Beograd, mladi Gligorije Pecikoza Hajduk suočen je s ne tako lakim izazovima uklapanja u novo društvo.

Trudeći se da bude prihvaćen i kao dobar drug i kao odličan đak, ali i kao odgovoran sin, rastrzan na nekoliko strana, on spoznaje da postoji sila koja sve može da promeni i uzburka - a to je ljubav.

