Slušaj vest

Na 76. Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu dodeljene su prestižne nagrade. Predsednik ovogodišnjeg glavnog žirija bio je slavni nemački reditelj Vim Venders.

Berlinale 2026
Berlinale 2026 Foto: RALF HIRSCHBERGER / AFP / Profimedia

Ovo je spisak dobitnika najznačajnijih nagrada Berlinala u Glavnom takmičarskom programu:

Zlatni medved za najbolji film: Yellow Letters (Žuta pisma / Žuta slova) – režija: Ilker Čatak (İlker Çatak)
Srebrni medved – Velika nagrada žirija: Salvation (Spasenje) – režija: Emin Alper

Emin Alper
Emin Alper Foto: HALIL SAGIRKAYA / AFP / Profimedia


Srebrni medved – Nagrada žirija: Queen at Sea (Kraljica na moru) – režija: Lens Hamer (Lance Hammer)
Srebrni medved za najboljeg reditelja: Grant Dži (Grant Gee) za dokumentarac Everybody Digs Bill Evans
Srebrni medved za najbolju glavnu ulogu: Sandra Hiler (Sandra Hüller) za ulogu u crno-beloj istorijskoj drami Rose (Ruža)
Srebrni medved za najbolju sporednu ulogu: Ana Kalder-Maršal (Anna Calder-Marshall) i Tom Kurtni (Tom Courtenay) za uloge u filmu Queen at Sea

Otvaranje 76. Berlin film festivala
Mišel Jeo Foto: SOEREN STACHE / AFP / Profimedia

Srebrni medved za najbolji scenario: Ženeviv Dulud-De Seles (Geneviève Dulude-De Celles) za film Nina Roza

Srebrni medved za izuzetan umetnički doprinos: Ana Fič (Anna Fitch) i Banker Vajt (Banker White) za ostvarenje Yo (Love is a Rebellious Bird)

Kao posebno priznanje, Počasnog Zlatnog medveda za životno delo ove godine dobila je oskarovka Mišel Jeo.

Ne propustitePop kulturaKontroverzna Albanka na crvenom tepihu s golom zadnjicom: Pogledajte u čemu je došla ruku pod ruku s glumcem za kog se šuška da je novi Džejms Bond
Dua Lipa na Berlinalu
KulturaOtvoren 76. Berlinski filmski festival: Mišel Jeo dobila Zlatnog medveda za životno delo
Otvaranje 76. Berlin film festivala
KulturaJoakim Trir pokorio "evropske Oskare”: Trijumf filma "Sentimental Value” u Berlinu, a nagrađen autor iz regiona
EFA01 AP Jordan Strauss.jpg
KulturaSvetska premijera kratkog igranog filma „Imaginarni brojevi“ Jelice Jerinić na 76. Berlinalu
filma „Imaginarni brojevi“

Trejler - Budi igra koju želiš da vidiš: 23. Beogradski festival igre  Izvor: Promo