Zlatni medved za film "Žuta pisma", Mišel Jo dobitnica priznanja za životno delo: Dodeljene prestižne nagrade na 76. Berlinalu
Na 76. Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu dodeljene su prestižne nagrade. Predsednik ovogodišnjeg glavnog žirija bio je slavni nemački reditelj Vim Venders.
Ovo je spisak dobitnika najznačajnijih nagrada Berlinala u Glavnom takmičarskom programu:
Zlatni medved za najbolji film: Yellow Letters (Žuta pisma / Žuta slova) – režija: Ilker Čatak (İlker Çatak)
Srebrni medved – Velika nagrada žirija: Salvation (Spasenje) – režija: Emin Alper
Srebrni medved – Nagrada žirija: Queen at Sea (Kraljica na moru) – režija: Lens Hamer (Lance Hammer)
Srebrni medved za najboljeg reditelja: Grant Dži (Grant Gee) za dokumentarac Everybody Digs Bill Evans
Srebrni medved za najbolju glavnu ulogu: Sandra Hiler (Sandra Hüller) za ulogu u crno-beloj istorijskoj drami Rose (Ruža)
Srebrni medved za najbolju sporednu ulogu: Ana Kalder-Maršal (Anna Calder-Marshall) i Tom Kurtni (Tom Courtenay) za uloge u filmu Queen at Sea
Srebrni medved za najbolji scenario: Ženeviv Dulud-De Seles (Geneviève Dulude-De Celles) za film Nina Roza
Srebrni medved za izuzetan umetnički doprinos: Ana Fič (Anna Fitch) i Banker Vajt (Banker White) za ostvarenje Yo (Love is a Rebellious Bird)
Kao posebno priznanje, Počasnog Zlatnog medveda za životno delo ove godine dobila je oskarovka Mišel Jeo.