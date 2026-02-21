O čemu govori film "Žuta pisma" koji je osvojio Zlatnog medveda u Berlinu
Film nemačko-turskog reditelja Ilkera Čataka "Žuta pisma", koji krikuje represiju intelektualaca u savremenoj Turskoj, pobednik je 76. filmskog festivala u Berlinu, a predsednik žirija Vim Veneders poručio je na dodeli nagrade Zlatni medved da se Čatakov film bavi totalitarizmom koji bi "mogao preplaviti i ostale zemlje".
Film "Žuta pisma" govori o jednom umetničkom paru u Turskoj koji dospeva na udar vlasti nakon incidenta na premijeri njihovog novog pozorišnog komada. Snimljen u Nemačkoj, film je osvojio glavnu nagradu na kraju ceremonije obeležene sukobom na Bliskom istoku i političkom ulogom filma, preneli su francuski mediji.
"Moramo se odupreti svim diktatorima ovog sveta, a ne okretati se jedni protiv drugh“, rekao je redotelj Ilker Čatak nakon što je njegov film proglašen pobednikom ovogodišnjeg Berlinala.
