Slušaj vest

Film nemačko-turskog reditelja Ilkera Čataka "Žuta pisma", koji krikuje represiju intelektualaca u savremenoj Turskoj, pobednik je 76. filmskog festivala u Berlinu, a predsednik žirija Vim Veneders poručio je na dodeli nagrade Zlatni medved da se Čatakov film bavi totalitarizmom koji bi "mogao preplaviti i ostale zemlje".

Film "Žuta pisma" govori o jednom umetničkom paru u Turskoj koji dospeva na udar vlasti nakon incidenta na premijeri njihovog novog pozorišnog komada. Snimljen u Nemačkoj, film je osvojio glavnu nagradu na kraju ceremonije obeležene sukobom na Bliskom istoku i političkom ulogom filma, preneli su francuski mediji.


"Moramo se odupreti svim diktatorima ovog sveta, a ne okretati se jedni protiv drugh“, rekao je redotelj Ilker Čatak nakon što je njegov film proglašen pobednikom ovogodišnjeg Berlinala.

Spisak ostalih dobitnika ovogodišnjeg Berlinala pogledajte klikom OVDE,

Ne propustiteKulturaZlatni medved za film "Žuta pisma", Mišel Jo dobitnica priznanja za životno delo: Dodeljene prestižne nagrade na 76. Berlinalu
Berlinale 2026
KulturaJoakim Trir pokorio "evropske Oskare”: Trijumf filma "Sentimental Value” u Berlinu, a nagrađen autor iz regiona
EFA01 AP Jordan Strauss.jpg
KulturaOtvoren 76. Berlinski filmski festival: Mišel Jeo dobila Zlatnog medveda za životno delo
Otvaranje 76. Berlin film festivala
KulturaSvetska premijera kratkog igranog filma „Imaginarni brojevi“ Jelice Jerinić na 76. Berlinalu
filma „Imaginarni brojevi“

Trejler - Budi igra koju želiš da vidiš: 23. Beogradski festival igre  Izvor: Promo