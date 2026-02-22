Slušaj vest

Za nagrade se na Berlinalu borio i Vladimir Vulević, rođen u Priboju, koji tumači naslovnu ulogu u filmu "My Wife Cries" ("Moja žena plače").

Zanimljivo je da je Vulević, nakon beogradskih studija književnosti, studirao film u Hamburgu upravo u klasi Angele Šanelec, rediteljke ovog ostvarenja.

- Proveo sam u njenoj klasi nekoliko godina, tako da mi je i pre ovoga bila poznata ne samo njena filmografija, nego i njen rad - otkriva u razgovoru za DW Vulević, koji je pre desetak godina došao u Hamburg na studije režije i završio ih upravo u klasi rediteljke i profesorke Šanelek.

On u filmu igra glavnu mušku ulogu – vozača krana Tomasa kojem, dok je na poslu, jave da se njegova supruga Klara nalazi u bolnici. Od tog trenutka film se pretvara u niz monologa koji se, iako se odvijaju u prisustvu drugih, nikada ne pretvaraju u dijalog ili razgovor, već u svojevrsni košmar nepovezanih informacija.

Komunikacija je nemoguća, a posebnom osećaju otuđenosti zbog reči izgovorenih u prazno doprinosi i činjenica da su oba glavna protagonista glumci kojima nemački nije maternji jezik.

Pored ovog glumačkog uspeha, Vladimir je već priznat kao kompletan autor, reditelj zapaženih kratkih filmova, montažer i objavljivani pesnik. Njegovo učešće u glavnom takmičarskom programu pozicionira ga kao značajnu figuru evropske kinematografije koja jedinstveno spaja balkanski literarni formalizam sa estetikom berlinske škole.