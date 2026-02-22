Slušaj vest

Antonio Vivaldije barokni umetnik i kompozitor iz 18. veka rođen 22. februara 1678. godine u Veneciji. Smatran je jednim od najvažnijih predstavnika baroka, uz Baha i Hendla. Posle smrti postepeno je zaboravljen, ali nakon dvesta godina ponovo su pronađena njegova dela.

Ljubav prema violini i Bogu

Otac ga je još u detinjstvu učio da svira violinu, a kako je i sam bio umetnik, svog sina je ubacio kod kompozitora Đovanija Legrencija, tada vrlo priznatog čoveka iz italijanskih kulturnih krugova. Nezavisno od svoje ljubavi prema muzici, Vivaldi je s petnaest godina započeo školovanje za sveštenika.

Antonio Vivaldi Foto: INTERFOTO / Personalities, INTERFOTO / Alamy / Profimedia

Zamonašio se 1703. godine, ali zbog respiratornih problema, koje je imao tokom celog života, ubrzo odustaje od misa i posvećuje se muzici. Vraća se u muzičku školu Ospedale della Pieta, gde se zapošljava kao profesor violine. Paralelno komponuje svoje prve opere.

Vivaldi je uživao finansijsku stabilnost zbog povezanosti s italijanskim plemstvom. Upravo su oni naručivali kompozicije za svoje manifestacije i okupljanja. Antonio je komponovao oko četrdeset opera. Često je putovao po evropskim dvorovima i predstavljao svoju muziku, što bi rezultiralo lukrativnim sponzorstvima.

Pred kraj života je sve češće upadao u finansijske krize, a 1740. odlučuje da se preseli u Beč. Naime, trebalo je da dobije sponzorstvo kralja Karla VI, što bi mu obezbedilo penziju. Na njegovu nesreću, kralj umire vrlo brzo nakon njegovog dolaska. Vivaldi je pao u teško siromaštvo, a zdravlje mu se pogoršalo. Umire 28. jula 1741. godine, a sahranjen je u vrlo skromnim uslovima pored jedne bolnice.

Njegova dela su već bila potpuno zaboravljena, ali u 20. veku su ponovo zaživela, najviše zbog italijanskog muzikologa Alberta Đentilja. On ih je ponovo objavio nakon što ih je pronašao u jednoj privatnoj zbirci 1920-ih. Vivaldijeva "Četiri godišnja doba" danas su jedno od najpoznatijih dela baroka, ako ne i muzičke umetnosti generalno.

(Kurir.rs/ Index.hr)

