Interesantne fotografije, postere, digitalne ilustracije, crteže, ali i poeziju na magnetima, bedževe i još dosta toga videli su brojni posetioci prvog Festivala savremenog stvaralaštva održanog u subotu u lozničkom Voćar siti centru. Organizatori su supružnici Andrijana, arhitekta, i Damjan Filipović, psiholog i svestrani umetnik, odnosno produkcija "Kod Svete" i arhitekta Mila Vladić i ekonomista Igor Vladić, iz "IVM Coworking".

Foto: T.Ilić

Posetioci svih uzrasta došli su da vide izložbu-bazar i uvere se da u Loznici ima mnogo talentovanih umetnika koji nisu toliko vidljiviji sugrađanima. Andrijana kaže da o ovakvom događaju razmišljaju već dugo, a onda su od Mile i Igora dobili nesebičnu podršku i ideju zajednički pretočili u delo.

- Voleli bismo da je bilo moguće da ovo odmah bude mnogo interaktivnije i šire, ali smo zadovoljni ovim što smo smislili. Naša želja je da festival preraste u tradiciju, nešto po čemu će naš grad postati prepoznatljiv. Zanimljivo je što posetioci mogu razgovarati sa umetnicima, a ne samo da vide njihove radove, glavna ideja je da umetnost približimo onome koga zanima – kaže ona. Mila objašnjava da je "IVM Coworking" nastao kao ideja da se povežu mladi koji rade onlajn, od kuće, mladi preduzetnici i tek počinju posao.

Foto: T.Ilić

- Namera Andrijane i Damnjana koji su nam se obratili bila je produžetak naše ideje spajanja mladih, talentovanih ljudi. To nam je bio cilj prilikom otvaranja kovorkinga da povežemo ljude iz Loznice, da se čuje za još uvek neafirmisane umetnike našeg grada, da tako spojimo njih i publiku, ljude sličnih interesovanja kako bi sarađivali – rekla je ona

Odzivom publike zadovoljan je i Igor koji ističe da su otvoreni za mlade ljude, i da im se može obratiti svako ko ima neku inicijativu, a "sve je na dobroj ideji, na volji, potpuno besplatno".

Foto: T.Ilić



- Tri godine na sličan način radimo uglavnom sa sugrađanima iz Ruske Federacije, a sada organizujemo nešto sa umetnicima iz Loznice. Oduševljeni smo odzivom, i ovo je dokaz da lična inicijativa uz dobru volju i organizaciju može da stvori nešto za šta se nadamo da će postati tradicija. Cilj je da ovakvi susreti otkrivaju talentovane mlade lozničke umetnike kojih je poprilično, ali i ljude iz Ruske Federacije

– navodi on, dok Damnjan objašnjava da je ideja predstavljanje umetnosti sa lokala.

Foto: T.Ilić

- Lokalnih autora je sve više i ideja je da se podignu, ne samo kreatori umetničkog sadržaja, nego i sama kultura grada da bude na nivou koji Loznica zaslužuje. Vidimo da se ona širi na svim poljima, ali ono što manjka je da se predstave lokalni stvaraoci i lokalna priča koja godinama postoji, a nekako svi zaboravimo ko smo, gde smo i šta smo. Nafirmisani ljudi nemaju svoju nišu, a u suštini i kroz podkast ovaj festival je niša gde je svako dobrodošao– ističe on.

Foto: T.Ilić

Ideja organizatora je da se na jednom mestu okupe i kroz njihove autorske radove predstave umetnici, dizajneri, fotografi i mali proizvođači iz Loznice. Posetioci su videli i različite autorske rukotvorine, nakit, heklane, kožne i pčelarske proizvode. Grupa mladih umetnika nada se da je ovo prvi korak na dugačkom putu, da će ovi susreti postati višednevni, a festival prepoznatljiv ne samo kao lokalni

događaj.

(T.Ilić)