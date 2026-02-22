Slušaj vest

Nagrada BAFTA 2026 (79. dodela) održana je 22. februara 2026. u dvorani Royal Festival Hall u Londonu. Domaćin ceremonije bio je glumac Alan Kaming.

Leonardo Di Kaprio na dodeli BAFTA nagrada Foto: James Manning / PA Images / Profimedia

Film One Battle After Another dominirao je večeri nakon što je predvodio listu sa ukupno 14 nominacija. Na kraju je triler osvojio nagrade za najbolji film, najbolju režiju, najboljeg sporednog glumca, najbolji adaptirani scenario, najbolju kameru i najbolju montažu.

Sinners, drugi po broju nominacija sa ukupno 13, osvojio je nagradu za najbolji originalni scenario, najbolju sporednu glumicu (Vumi Mosaka) i najbolju originalnu muziku.





Glavni pobednici po kategorijama su:

Najbolji film: One Battle After Another

Najbolja režija: Paul Tomas Anderson (One Battle After Another).

Najbolji glumac: Robert Aramajo (I Swear).

Najbolja glumica: Džesi Bakli (Hamnet).

Najbolji sporedni glumac:Šon Pen (One Battle After Another).

Najbolja sporedna glumica: Vunmi Mosaka (Sinners).

Najbolji britanski film: Hamnet

Najbolji originalni scenario: Rajan Kugler (Sinners)

Najbolji adaptirani scenario: Paul Tomas Anderson (One Battle After Another)

Najbolji animirani film: Zootropolis 2 (Zootopia 2)

Najbolji film van engleskog govornog područja: Sentimental Value

Zvezda u usponu (EE Rising Star): Robert Aramajo



Film One Battle After Another trijumfovao je u ključnim kategorijama, dok su filmovi Sinners i Frankenstein takođe osvojili po tri nagrade, uglavnom u tehničkim i muzičkim kategorijama.