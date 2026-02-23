Slušaj vest

Uspešni biznismen i filmski producent Neb Chupin, koji iza sebe ima niz zapaženih holivudskih produkcija sa zvezdama poput Džona Travolte i Džona Malkoviča, nakon osam godina predanog rada publici predstavlja dugo očekivani igrani film „Gospodar Oluje“.

Zoran Lisinac Foto: Privatna Arhiva

Režiju i scenario filma potpisuju Zoran Lisinac, ko-reditelj i scenarista rekordnog domaćeg hita „Toma“, i Domagoj Mazuran, kojem je „Gospodar oluje“ debitantsko dugometražno ostvarenje. Jedan od izvršnih producenata filma je i Miroslav Mogorović, višestruko nagrađivani producent iz Srbije. Film je nastao uz podršku Programa filmskih podsticaja Republike Srbije.

Najavljivan u američkim medijima kao akciona naučno-fantastična avantura koja zavređuje posebnu pažnju publike u 2026. godini, holivudsko-srpski film „Gospodar oluje“ prikazivaće se u više od 300 najvećih bioskopa u Americi od 13. marta.

Ekskluzivna srpska premijera filma očekuje se neposredno posle američke - u aprilu, nakon čega će se film naći u svim bioskopima širom Srbije u distribuciji MFC.

Tri veka nakon Velikog potopa, svet se rasuo u razbacana ostrva, zauvek izložena pretnji ogromne, beskrajne oluje. Jedina nada Ostrvljana za bezbednost nalazi se u utvrđenoj gradskoj državi Argos — utočištu do kojeg se može stići samo kroz opasna iskušenja poznata kao Jahanje oluje. Ipak, među njima tinja prkosna struja onih koji veruju da istinsko spasenje ne leži unutar Argosa, već s one strane same oluje.

Foto: Promo

„Gospodar oluje“ prati odvažno putovanje dvoje mladih buntovnika sa ostrva koji prkose sudbini. Odlučni da probiju zid večite oluje, zakoračiće u zabranjeno i nepoznato, i razotkriti istinu o poreklu svog sveta - tajnu koju vekovima brižno skrivaju besmrtni gospodari Argosa, tajanstveni Osnivači.

U filmu glume neke od najistaknutijih međunarodnih glumačkih zvezda: James Cosmo (Game of Thrones), Caroline Goodall (Schindler’s List), Marco Ilsø (Vikings) i Sara Sofie Boussnina (Dune: Sisterhood). Rame uz rame sa njima, zapažene uloge imaju i značajna imena regionalne glumačke scene, uključujući Gorana Bogdana, Sergeja Trifunovića i Ivanu Dudić.

Foto: Promo

Film je, pored jadranske obale, sniman i u Beogradu - na Kalemegdanu i u tunelu kod Tašmajdana.

„Gospodar Oluje” je prva autentična koprodukcija Holivuda i Srbije, nastala sa jasnom ambicijom da region predstavi kao ravnopravnog i relevantnog učesnika na svetskoj filmskoj sceni. Ujedno, "Gospodar oluje" predstavlja istorijski iskorak za region: ovo je prvi film u istoriji regionalnog filma koji će biti prikazivan u više od 300 bioskopa u Americi.

Bonus video: Polemike oko filma "Toma"