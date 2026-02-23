Pored ovog filma, sa BAFTA nominacijom za najbolji film van engleskog govornog područja bio je još jedan film koji će se prikazati na FEST Intro, GLAS HIND RAŽAB , koji očekuje našu publiku 25.02. u 18.30 u Sava centru.

Za BAFTA nagradu za najboljeg glavnog glumca bio je nominovan Itan Hok, za film PLAVI MESEC koji će biti prikazan 26.02. u 21.00 u Sava centru, i ovo će biti jedino bioskopsko prikazivanje tog filma.

Pored ova tri filma, publika će imati priliku da pogleda i veoma atraktivan film snimljen po bestseleru, ČAROBNJAK IZ KREMLJA (26.02. u 18.00, Sava centar) nominovan za najbolji film na festivalima u San Sebastijanu i Veneciji. U pitanju je politički triler koji se bavi usponom Vladimira Putina kroz oči njegovog najmisterioznijeg savetnika, Baranova. Glavne uloge tumače: Džud Lou, Alisia Vikander i Pol Dano.

Pored BAFTA nominacije, GLAS HIND RAŽAB takođe je nominovan za Oskara za najbolji međinarodni film, dobitnik je nagrade publike na Festivalu u San Sebastijanu i nagrade žirija na Venecijanskom festivalu. Film je zasnovan na stvarnim događajima i hitnim pozivima koje je zabeležio Palestinski Crveni polumesec. Glasovi na telefonu su stvarni. Volonteri Crvenog polumeseca 29.01.2024. godine. primaju hitan poziv. Šestogodišnja devojčica zarobljena je u automobilu pod vatrom u Gazi i moli za spas. Dok pokušavaju da je zadrže na vezi, čine sve što mogu da do nje pošalju ambulantno vozilo. Njeno ime je bilo Hind Ražab.





Film SENTIMENTALNA VREDNOST ima 9 nominacija za Oskara; dobitnik je Gran Prija Festivala u Kanu; 6 nagrada Evropske filmske akademije uključujućI sve najvažnije (film, režija, scenario, muška i ženska uloga, kompozitor). Reditelj i scenarista Joakim Trir predstavlja porodičnu dramu o dve sestre povezane neraskidivom bliskošću i njihovom ocu koji iznenada ponovo postaje deo njihovog života, što otvara prostor za oproštaj i pomirenje. - Agnes i Nora uspostavljaju odnos sa otuđenim ocem, harizmatičnim Gustavom, koji je nekada bio slavan reditelj. Gustav nudi Nori, pozorišnoj glumici, ulogu u svom novom filmu, za koji se nada da će mu doneti veliki povratak na scenu. Nora odbija ulogu i ubrzo saznaje da je njen lik poveren mladoj, ambicioznoj holivudskoj zvezdi. Neočekivano, dve sestre moraće da balansiraju između komplikovanog odnosa koji imaju sa ocem i američkom glumicom koja se našla u središtu njihovih složenih porodičnih odnosa.