Film SENTIMENTALNA VREDNOST osvojio BAFTA nagradu za najbolji film van engleskog govornog područja
Na 79. dodeli nagrada BAFTA, Britanske akademije filmske i televizijske umetnosti, film SENTIMENTALNA VREDNOST osvojio je nagradu za najbolji film van engleskog govornog područja. Upravo ovaj film publika u Srbiji može pogledati u sredu 25.02. u 20.30 u Sava centru, u okviru programa FEST Intro.
Film SENTIMENTALNA VREDNOST imao je 8 BAFTA nominacija: za najbolji film, najbolji kasting, režiju (Joakim Trir), najbolji film van engleskog govornog područja, najbolju glavnu glumicu (Renate Reinsve), originalni scenario, najboljeg sporednog glumca (Stelan Skarsgard), najbolju sporednu glumicu (Inga Ibsdoter Lileas).
Pored ovog filma, sa BAFTA nominacijom za najbolji film van engleskog govornog područja bio je još jedan film koji će se prikazati na FEST Intro, GLAS HIND RAŽAB, koji očekuje našu publiku 25.02. u 18.30 u Sava centru.
Za BAFTA nagradu za najboljeg glavnog glumca bio je nominovan Itan Hok, za film PLAVI MESEC koji će biti prikazan 26.02. u 21.00 u Sava centru, i ovo će biti jedino bioskopsko prikazivanje tog filma.
Pored ova tri filma, publika će imati priliku da pogleda i veoma atraktivan film snimljen po bestseleru, ČAROBNJAK IZ KREMLJA (26.02. u 18.00, Sava centar) nominovan za najbolji film na festivalima u San Sebastijanu i Veneciji. U pitanju je politički triler koji se bavi usponom Vladimira Putina kroz oči njegovog najmisterioznijeg savetnika, Baranova. Glavne uloge tumače: Džud Lou, Alisia Vikander i Pol Dano.
Pored BAFTA nominacije, GLAS HIND RAŽAB takođe je nominovan za Oskara za najbolji međinarodni film, dobitnik je nagrade publike na Festivalu u San Sebastijanu i nagrade žirija na Venecijanskom festivalu. Film je zasnovan na stvarnim događajima i hitnim pozivima koje je zabeležio Palestinski Crveni polumesec. Glasovi na telefonu su stvarni. Volonteri Crvenog polumeseca 29.01.2024. godine. primaju hitan poziv. Šestogodišnja devojčica zarobljena je u automobilu pod vatrom u Gazi i moli za spas. Dok pokušavaju da je zadrže na vezi, čine sve što mogu da do nje pošalju ambulantno vozilo. Njeno ime je bilo Hind Ražab.
Film SENTIMENTALNA VREDNOST ima 9 nominacija za Oskara; dobitnik je Gran Prija Festivala u Kanu; 6 nagrada Evropske filmske akademije uključujućI sve najvažnije (film, režija, scenario, muška i ženska uloga, kompozitor). Reditelj i scenarista Joakim Trir predstavlja porodičnu dramu o dve sestre povezane neraskidivom bliskošću i njihovom ocu koji iznenada ponovo postaje deo njihovog života, što otvara prostor za oproštaj i pomirenje. - Agnes i Nora uspostavljaju odnos sa otuđenim ocem, harizmatičnim Gustavom, koji je nekada bio slavan reditelj. Gustav nudi Nori, pozorišnoj glumici, ulogu u svom novom filmu, za koji se nada da će mu doneti veliki povratak na scenu. Nora odbija ulogu i ubrzo saznaje da je njen lik poveren mladoj, ambicioznoj holivudskoj zvezdi. Neočekivano, dve sestre moraće da balansiraju između komplikovanog odnosa koji imaju sa ocem i američkom glumicom koja se našla u središtu njihovih složenih porodičnih odnosa.
Film PLAVI MESEC nominovan je za Oskara za najboljeg glavnog glumca i najbolji scenario; dobitnik je Srebrnog medveda na Berlinskom filmskom festivalu za najbolju sporednu mušku ulogu i dobitnik brojnih drugih nagrada. Uloge tumače Itan Hok, Bobi Kanavale, Endru Skot. Ovaj film Ričarda Linklejtera govori o legendarnom tekstopiscu Lorencu Hartu, koji se hrabro suočava sa budućnošću dok mu se profesionalni i privatni život raspadaju tokom večeri povodom premijere hit predstave njegovog bivšeg partnera Ričarda Rodžersa, „Oklahoma!“ Tokom 100 minuta, film se u realnom vremenu odvija kroz događaje u baru Sardi’s, u večeri 31. marta 1943. godine. To je priča o prijateljstvu, umetnosti i ljubavi, ispričana kroz bogatu galeriju pisaca, glumaca i muzičara, prijatelja i štićenika, povorku već slavnih i onih koji će to tek postati. Do kraja te večeri, Hart će se suočiti i sa svetom koji je rat nepovratno promenio, kao i sa naizgled nedostižnom mogućnošću ljubavi.
FEST Intro je dvodnevni filmski događaj koji se održava 25. i 26. februara 2026. u Sava centru, u susret predstojećem 53. Međunarodnom filmskom festivalu – FEST koji je zakazan za početak oktobra (2-11.10.2026).
Ulaznice za FESTIntro mogu se nabaviti onlajn na tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
