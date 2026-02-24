da li ste znali?

Kultna serija "Vuk Karadžić", režisera Đorđa Kadijevića po scenariju Milovana Vitezovića, proglašena je jednom od najboljih evropskih serija 20. veka. Serija je okupila neke od najboljih glumaca Srbije, a danas se mnogi pitaju gde je dečak Mihailo Jevtić, koji je oživeo lik velikog reformatora srpskog jezika Vuka Stefanovića Karadžića iz mlađih dana.

Mihailo je nekada kao dečak stajao pred kamerama u ulozi malog Vuka Karadžića, a danas vodi potpuno drugačiji život, i to daleko od reflektora.

Predrag Miki Manojlović kao Vuk Stefanović Karadžić Foto: Printscreen/Youtube

U legendarnoj seriji lik Vuka Karadžića tumačila su trojica glumaca, Mihailo Jevtić kao dečak, Borivoje Bora Kandić kao mladi Vuk i Predrag Miki Manojlović u zrelim godinama.

Publika Mihaila Jevtića češće pamti kao malog Mišu iz serijala "Žikina dinastija". Film "Kakav deda takav unuk", četvrti nastavak "Ludih godina", doneo mu je ogromnu popularnost kada je imao svega osam godina.

Nakon toga nizale su se uloge, među kojima i ona u seriji "Sivi dom", kao i u nekoliko predstava u beogradskim pozorištima, međutim malo ko zna da je ovaj glumac u stvari prvi ekranizovani Vuk Karadžić.

Mihailo Jevtić kao Miša Pavlović Foto: Printscreen

Čime se danas bavi Mihailo Jevtić?

Glumac se danas bavi muzikom, dizajnom i izradom veb aplikacija i internet sajtova, u čemu je veoma uspešan. S obzirom na to da ga gledaoci pamte iz detinjstva, niko ga danas ne bi prepoznao jer izgleda potpuno drugačije.

Mihailo Jevtić je u dečji dramski studio RTB-a primljen sa samo šest godina, a narednih 18 godina bio je aktivan pred kamerama i na pozorišnoj sceni. Ipak, odlučio je da promeni životni pravac.

Završio je srednju elektrotehničku školu "Nikola Tesla", kao i nižu muzičku školu "Kosta Manojlović" u Zemunu. Upisao je Akademiju, ali je studije napustio tokom druge godine. Muzika je ostala njegova velika ljubav, svira violinu, klavir i gitaru.

